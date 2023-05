Empresarios y colectiveros se reúnen hoy para discutir una paritaria clave

Los transportistas anticiparon que no podrán pagar los aumentos comprometidos si no llegan más subsidios y vuelve la incertidumbre sobre el futuro del servicio

La antesala de por sí ya es preocupante. El lunes pasado se vivieron momentos de tensión cuando el pago de un 20% adeudado de los salarios no estaba asegurado y tuvo que salir de la billetera del municipio. Así, el Fondo Compensador dispuso un adelanto de 150 millones de pesos y cubrió el faltante en los haberes de 400 conductores de Rosario Bus y otros 350 de la estatal Movi. Por la tarde del lunes recién reinó la calma cuando la UTA Rosario confirmó que los fondos estaban acreditados en los cajeros.

Lo resumió el titular de la Fatap, Gerardo Ingaramo. "Este mes pagamos y hay reajuste el mes que viene, la UTA plantea 22 mil pesos de aumento en abril y un 7 por ciento para junio y julio, pero ahí se va a frenar. El acuerdo suscripto con el gremio establecía 7 mil millones mensuales al mes sin la suba salarial, pero esta cifra se estableció antes del aumento pactado con la UTA por el 29,7%. Allí se estableció que se debería girar un refuerzo de 10.500 millones adicionales al mes y no ha llegado, por eso vamos a trabar la paritaria y no vamos a firmar ningún acuerdo como lo hicimos en febrero si antes no se clarifica el cumplimiento de los fondos por parte de Nación y las provincias", advirtió.

Como muestra, vale lo que ayer en audiencia se dijeron los empresarios del AMBA, provincia de Buenos Aires a través de diversas cámaras empresariales, con el gremio y la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Los transportistas se remitieron a lo dicho en la audiencia del 27 de abril y dejaron asentado que no se puede ignorar el deterioro de la inflación en los salarios ni en los costos de las empresas, (calculados a diciembre), "con precios absolutamente subvaluados y alejados de la realidad".

"Las autoridades del área manifestaron no encontrarse en condiciones de resolver los reclamos del sector empresario, los que no son otros que ceñirse al estricto cumplimiento de la normativa específica, ni cumplir con los compromisos asumidos no sólo en el acta del 10 de febrero sino los referidos a una actualización de costos a partir de abril de 2023, con los precios vigentes a marzo. Sorprende, una vez más, la ausencia de los funcionarios de transporte tanto de la Nación, como de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; únicos responsables de aportar la solución al reclamo que formula la entidad sindical", señalaron.

Luego fue el turno de la UTA. "Teniendo en cuenta la negativa de las cámaras empresarias fundamentada en razones ajenas a esta paritaria que deben discutirse con las autoridades ministeriales de las distintas jurisdicciones, es que solicitamos, teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte de la Nación considera justo el pedido de nuestra organización y dispuesto al aporte de los fondos para que las empresas puedan hacer frente a su pago, que este envíe los fondos con carácter específico para el pago del ajuste salarial solicitado, en el entendimiento que la falta de pago en tiempo afecta seriamente el poder adquisitivo de nuestros trabajadores", resumieron.

Con esta antesala, habrá que ver qué sucede hoy con los empresarios y choferes del interior del país.