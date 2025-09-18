La Capital | La Ciudad | Rosario

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Playas, río, tranquilidad y naturaleza: opciones a menos de una hora de la ciudad para renovar energías de cara a la temporada que se viene

18 de septiembre 2025 · 15:13hs
Verano cerca de Rosario. Así es la entrada a Arroyo Seco

Verano cerca de Rosario. Así es la entrada a Arroyo Seco

Con la llegada del verano, crece la búsqueda de destinos cercanos que permitan cortar con la rutina sin viajar demasiado lejos ni gastar de más. A menos de una hora de Rosario, existen lugares que ofrecen naturaleza, deportes, río y tranquilidad para unas vacaciones cortas o un fin de semana distinto.

Las casas quinta del Gran Rosario se alistan para recibir a los turistas que, por la crisis o por falta de tiempo, reemplazan el mar o la montaña por el verde cercano y el río Paraná. La gran demanda y los altos precios que los propietarios comienzan a pedir por sus propiedades llevan a que se busquen alternativas más económicas y que permitan poder disfrutar del verano.

La Carolina

Sobre la Ruta 18, entre Alvear y Piñero, se consolidó un desarrollo que combina naturaleza y urbanización planificada. La Carolina se destaca por la variedad de barrios residenciales, amplios y con vista al campo, que brindan seguridad, privacidad y contacto con el verde. Con servicios subterráneos de electricidad, gas, internet y vigilancia las 24 horas, es una opción pensada para quienes buscan combinar descanso con calidad de vida, sin alejarse de Rosario.

>> Leer más: Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Arroyo Seco

Ubicada sobre el Paraná, es una ciudad con playas, pesca y caminatas que gana protagonismo cada verano. Su costanera ofrece balnearios para disfrutar del río y actividades al aire libre en un ambiente tranquilo y familiar.

Arroyo Seco se hizo conocida también porque Lionel Messi y su familia descansan allí en un barrio privado frente al río. Esa combinación de hospitalidad local, naturaleza y seguridad la convierte en un destino atractivo tanto para turistas como para residentes de Rosario que buscan desconexión rápida y cercana.

Timbúes

Al norte de Rosario, en el departamento San Lorenzo, Timbúes está rodeada por los ríos Carcarañá, Paraná y Coronda. Su geografía la convierte en un clásico para el verano, ya que cuenta con balnearios sobre el río, lugares para hacer camping y la posibilidad de practicar deportes náuticos.

Además, cuenta con hospedajes cómodos y un entorno de armonía natural que invita al relax. Es un lugar elegido por familias y grupos que buscan diversión veraniega a orillas del río.

Ybarlucea

A pocos kilómetros al noroeste de Rosario, Ybarlucea es ideal para quienes prefieren alquilar casas con parque y pileta en lugar de hospedarse en hoteles.

Las viviendas suelen ofrecer piscina cercada, quincho con parrillero, galerías, espacios verdes y seguridad. Es un destino pensado para disfrutar en familia, con comodidades que combinan relax y cercanía a la naturaleza, sin resignar confort.

>> Leer más: Mar del Plata 2026: cuánto costará ir de vacaciones a la ciudad balnearia más elegida

Pueblo Esther

A orillas del Paraná y el arroyo Frías, Pueblo Esther se consolida como una escapada verde y tranquila al sur de Rosario. Su extenso frente fluvial ofrece vistas privilegiadas y espacios para caminatas, pesca y recreación.

Aunque mantiene una baja actividad industrial, su atractivo radica en el entorno natural y la cercanía con la ciudad. Es un destino cada vez más elegido para escapadas de fin de semana, donde el río y la calma definen la experiencia.

El plan entrará en vigencia desde el 1º de octubre

Nuevo sistema de estacionamiento medido en Rosario: qué cambia y qué tener en cuenta

Shoppings y supermercados estarán cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Así lucía, poco antes de su detención, el abogado al que se lo acusa de brindar apoyo a preso de alto perfil alojados en el Servicio Penitenciario Federal. 

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos 

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Papá por dos, la nueva película de Celeste Cid y Benjamín Vicuña, es uno de los estrenos que llega a las salas de cine rosarinas

Estrenos de cine en Rosario: dos argentinas, terror coreano y conciertos musicales

Por Nicolás Maggi

