Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Playas, río, tranquilidad y naturaleza: opciones a menos de una hora de la ciudad para renovar energías de cara a la temporada que se viene

Con la llegada del verano , crece la búsqueda de destinos cercanos que permitan cortar con la rutina sin viajar demasiado lejos ni gastar de más. A menos de una hora de Rosario , existen lugares que ofrecen naturaleza, deportes, río y tranquilidad para unas vacaciones cortas o un fin de semana distinto.

Las casas quinta del Gran Rosario se alistan para recibir a los turistas que, por la crisis o por falta de tiempo, reemplazan el mar o la montaña por el verde cercano y el río Paraná. La gran demanda y los altos precios que los propietarios comienzan a pedir por sus propiedades llevan a que se busquen alternativas más económicas y que permitan poder disfrutar del verano.

Sobre la Ruta 18, entre Alvear y Piñero, se consolidó un desarrollo que combina naturaleza y urbanización planificada. La Carolina se destaca por la variedad de barrios residenciales, amplios y con vista al campo, que brindan seguridad, privacidad y contacto con el verde. Con servicios subterráneos de electricidad, gas, internet y vigilancia las 24 horas, es una opción pensada para quienes buscan combinar descanso con calidad de vida, sin alejarse de Rosario.

Arroyo Seco

Ubicada sobre el Paraná, es una ciudad con playas, pesca y caminatas que gana protagonismo cada verano. Su costanera ofrece balnearios para disfrutar del río y actividades al aire libre en un ambiente tranquilo y familiar.

Arroyo Seco se hizo conocida también porque Lionel Messi y su familia descansan allí en un barrio privado frente al río. Esa combinación de hospitalidad local, naturaleza y seguridad la convierte en un destino atractivo tanto para turistas como para residentes de Rosario que buscan desconexión rápida y cercana.

Timbúes

Al norte de Rosario, en el departamento San Lorenzo, Timbúes está rodeada por los ríos Carcarañá, Paraná y Coronda. Su geografía la convierte en un clásico para el verano, ya que cuenta con balnearios sobre el río, lugares para hacer camping y la posibilidad de practicar deportes náuticos.

Además, cuenta con hospedajes cómodos y un entorno de armonía natural que invita al relax. Es un lugar elegido por familias y grupos que buscan diversión veraniega a orillas del río.

Ybarlucea

A pocos kilómetros al noroeste de Rosario, Ybarlucea es ideal para quienes prefieren alquilar casas con parque y pileta en lugar de hospedarse en hoteles.

Las viviendas suelen ofrecer piscina cercada, quincho con parrillero, galerías, espacios verdes y seguridad. Es un destino pensado para disfrutar en familia, con comodidades que combinan relax y cercanía a la naturaleza, sin resignar confort.

Pueblo Esther

A orillas del Paraná y el arroyo Frías, Pueblo Esther se consolida como una escapada verde y tranquila al sur de Rosario. Su extenso frente fluvial ofrece vistas privilegiadas y espacios para caminatas, pesca y recreación.

Aunque mantiene una baja actividad industrial, su atractivo radica en el entorno natural y la cercanía con la ciudad. Es un destino cada vez más elegido para escapadas de fin de semana, donde el río y la calma definen la experiencia.