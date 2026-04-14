El tiempo en Rosario: miércoles con alerta amarillo por tormentas fuertes

La temperatura máxima tendría pocos cambios, ya que rondaría los 23º y en los próximos días llegaría a 26º

El Servicio Meteorológico nacional (SMN) emitió para este miércoles 15 de abril en Rosario un alerta amarillo desde la madrugada y hasta la tarde por tormentas fuertes, aunque esto no provocaría mayores cambios en la temperatura, con una máxima de 23º que en los próximos días estaría entre 25º y 26º.

La madrugada, la mañana y la tarde del miércoles llegan con alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Para la noche también se esperan lluvias. La temperatura oscilaría entre 23º y 19º.

El jueves podría arrancar con chaparrones en la madrugada y fuertes ráfagas de viento, pero ya desde la mañana se anuncia cielo mayormente nublado sin precipitaciones. La máxima treparía hasta los 25º y la mínima sería de unos 17º.

Para el viernes se espera un leve aumento de la temperatura, con 26º de máxima y 18º de mínima, en una jornada que iría de parcialmente nublada a mayormente nublada.

El sábado otra vez estaría parcialmente nublado, con registros entre 26º y 15º.

Para el domingo anticipan una máxima de 25º, una mínima de 17º y cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

La semana próxima arrancaría con un lunes de cielo mayormente nublado y la máxima en descenso, ya que no superaría los 21º.