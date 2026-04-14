El tiempo en Rosario: miércoles con alerta amarillo por tormentas fuertes

Policiales
Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera el domingo
LA CIUDAD
Médica del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"
La Región
En rutas nacionales de Santa Fe, camiones registran un siniestro vial cada 10 días
Economía
El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina
La Región
Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones
LA CIUDAD
Se desplomó en barrio Martin una antigua columna de la línea K
Política
Enrico retruca a Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"
Motores
Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos
La Ciudad
Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Región
Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
Policiales
Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
La Región
Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico que perdió a toda su familia
Información General
Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986
La Ciudad
Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
Ovación
Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis