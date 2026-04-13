El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas La máxima se mantendría entre 25º y 26º durante toda la semana, pese a que el miércoles también tiene previsiones de precipitaciones 13 de abril 2026 · 23:42hs

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 13 de abril en Rosario posibles chaparrones en la mañana y en la noche, y tormentas aisladas en la tarde, con una temperatura máxima que se mantendría en 25º, y en la previa de más precipitaciones anunciadas para el miércoles.

La madrugada del martes llega con vientos leves del sudeste, neblina y un registro de 17º, mientras que a la mañana hay algunas probabilidades de chaparrones, con los termómetros marcando 19º. Para la tarde anticipan una máxima de 25º, con chances de tormentas aisladas que a la noche podrían convertirse en chaparrones.

El miércoles podría tener chaparrones y lluvias durante toda la jornada, con fuertes ráfagas de viento desde la tarde y hasta la noche. La temperatura oscilaría entre 25º y 18º.

El jueves estaría mayormente nublado, con la máxima en 25º y la mínima en 17º.

Para el viernes pronostican cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con 26º de máxima y 18º de mínima. El fin de semana tendría pocos cambios, con máximas rondando los 26º y mínimas de 17º, y cielo parcialmente nublado tanto el sábado como el domingo.