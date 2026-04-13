La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

La máxima se mantendría entre 25º y 26º durante toda la semana, pese a que el miércoles también tiene previsiones de precipitaciones

13 de abril 2026 · 23:42hs
El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 13 de abril en Rosario posibles chaparrones en la mañana y en la noche, y tormentas aisladas en la tarde, con una temperatura máxima que se mantendría en 25º, y en la previa de más precipitaciones anunciadas para el miércoles.

La madrugada del martes llega con vientos leves del sudeste, neblina y un registro de 17º, mientras que a la mañana hay algunas probabilidades de chaparrones, con los termómetros marcando 19º. Para la tarde anticipan una máxima de 25º, con chances de tormentas aisladas que a la noche podrían convertirse en chaparrones.

El miércoles podría tener chaparrones y lluvias durante toda la jornada, con fuertes ráfagas de viento desde la tarde y hasta la noche. La temperatura oscilaría entre 25º y 18º.

El jueves estaría mayormente nublado, con la máxima en 25º y la mínima en 17º.

Para el viernes pronostican cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con 26º de máxima y 18º de mínima.

El fin de semana tendría pocos cambios, con máximas rondando los 26º y mínimas de 17º, y cielo parcialmente nublado tanto el sábado como el domingo.

Noticias relacionadas
Se espera que este sábado el tiempo sea inestable, aunque mejorará hacia el domingo. 

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

Este domingo, el tiempo comenzará con neblinas por la mañana para dar paso, lentamente, a la llegada del frío.

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados

De fresco a frío: se esperan temperaturas de una cifra para Rosario y el tiempo será casi invernal.

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Ver comentarios

Las más leídas

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

Lo último

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Tiene una faja de "clausura administrativa" colocada en el ingreso al predio. Pero se siguen desarrollando actividades deportivas y sociales
El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
La Ciudad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Ovación
Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Súper Rugby Américas: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Súper Rugby Américas: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Tenis: Argentina está a un paso de la elite con jugadoras con vínculo rosarino

Tenis: Argentina está a un paso de la elite con jugadoras con vínculo rosarino

Policiales
Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad

Anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento
Economía

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento
Policiales

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas  desalienta a víctimas
Policiales

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas"  desalienta a víctimas

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR
La Ciudad

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante
POLICIALES

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio
Ovación

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un entredicho legislativo
Política

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un "entredicho legislativo"

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste
POLICIALES

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo
Ovación

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones
Información General

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal
POLICIALES

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Qué se sabe del jugador de fútbol que tuvo un ACV y cuáles son las señales
Salud

Qué se sabe del jugador de fútbol que tuvo un ACV y cuáles son las señales

Cartelera económica: agro y transporte dominan la agenda de abril
Economía

Cartelera económica: agro y transporte dominan la agenda de abril

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El uno x uno de Central: pese a los goles, Broun fue el destacado en la derrota

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central: pese a los goles, Broun fue el destacado en la derrota

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas

El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa
Economía

El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha
zoom

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal
La Región

Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal

Libertad guardó a todos los titulares para el partido del miércoles ante Central
Ovación

Libertad guardó a todos los titulares para el partido del miércoles ante Central