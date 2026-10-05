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El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta amarillo por tormentas

El fin de semana habría un descenso de la temperatura aunque sin lluvias

5 de octubre 2026 · 23:51hs
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El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta amarillo por tormentas

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 6 de octubre en Rosario una temperatura máxima de 22º y nubosidad variable, en vísperas de un miércoles con alerta amarillo por tormentas fuertes y rumbo a un fin de semana con descenso de la temperatura.

La madrugada del martes llega con vientos leves del este, un registro de 12º y cielo algo nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, cuando el viento sería moderado del noreste y los termómetros bajarían a 11º. A la tarde estaría parcialmente nublado con una máxima de 22º, bajando a 18º en la noche.

El miércoles arrancaría con lluvias aisladas y fuertes ráfagas de viento en la madrugada, mientras que para la mañana y la tarde hay activo un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. La temperatura oscilaría entre 20º y 14º.

El jueves estaría nublado durante toda la jornada, con 20º de máxima y 15º de mínima.

El viernes continuaría nublado, ya con la máxima bajando a 18º y la mínima en 12º.

El sábado habría pocas variaciones, con 18º de máxima, 12º de mínima y cielo mayormente nublado.

Para el domingo se espera cielo parcialmente nublado, una máxima de 19º y una mínima de 14º.

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