El resto de la semana tendría nubosidad variable con máximas entre 26º y 28º

Seguir a La Capital en Google

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 18 de noviembre una jornada con cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 29º y algunas probabilidades de chaparrones en la tarde.

La madrugada y la mañana del miércoles llegan con cielo mayormente nublado, con vientos leves del noreste cambiando a moderados del sudoeste, primero con 16º y luego subiendo a 21º. Para la tarde hay entre 10 y 40 por ciento de chances de chaparrones con una temperatura máxima de 29º bajando a 24º en la noche.

El jueves estaría mayormente nublado, con vientos leves del este a la mañana y moderados del sudoeste a la tarde, y registros entre 27º y 16º.

El viernes se anuncia mayormente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 18º.

Para el sábado se espera cielo algo nublado con 28º de máxima y 17º de mínima.

El domingo estaría parcialmente nublado con marcas entre 28º y 16º.

El lunes tendría una máxima de 28º, la mínima bajaría a 15º y el cielo estaría algo nublado.