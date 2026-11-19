Tiene contrato hasta fin de año y es probable que no siga en el Parque. Uno de los grandes de la Primera Nacional quiere contratarlo

Williams Barlasina saluda a Gabriel Arias, al reemplazarlo tras la lesión. El ex-Racing llegó a principios de año a Newell's.

Más allá de la definición del torneo Clausura, en la que Newell's participa después de mucho tiempo, se acerca el final del año y hay que empezar a hablar de qué jugadores seguirán en el club y quiénes se marcharán cuando terminen sus contratos.

En Newell's hay varios casos y quizás uno de los más resonantes sea el de Gabriel Arias. El arquero fue uno de los primeros refuerzos en llegar en la gestión de Ignacio Boero como presidente, cuando los entrenadores eran Favio Orsi y Sergio Gómez.

La dupla buscaba experiencia en el arco, donde la alternativa eran William Barlasina y Josué Reinatti. Arias había terminado su contrato con Racing y nunca tuvo posibilidades de renovarlo, ya que en los últimos meses de 2025 había perdido mucho terreno en la disputa por la titularidad con Facundo Cambeses.

Fue el primer refuerzo del año en Newell's

Y Newell's fue a buscarlo. El arquero neuquino, con doble nacionalidad argentina y chilena, firmó un contrato por un año y fue uno de los primeros en sumarse al plantel rojinegro. Pero pronto pasaron cosas, y para él malas.

A fines de febrero, con el torneo Apertura recién comenzado, Orsi y Gómez tuvieron que renunciar debido a los malos resultados. Quien los sustituyó interinamente fue Lucas Bernardi, que en un partido contra Estudiantes mantuvo a Arias en el arco. Y ese día, Arias sufrió una fisura en el peroné izquierdo.

La lesión lo dejó afuera del equipo por mucho tiempo. Primero lo sustituyó Barlasina, pero después Reinatti se hizo dueño del arco y eso no cambió ni siquiera cuando el ex-Racing ya estaba recuperado. Su vínculo con el club vence a fin de año y es muy probable que no siga en Newell's.

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Quilmes se lo quiere llevar para pelear el ascenso

De hecho, ya hay un club interesado en el arquero. Se trata de Quilmes, un grande del ascenso que viene fracasando año a año en su intento por volver a la Liga Profesional. En el sur del Gran Buenos Aires ya manifestaron interés por Arias y es muy probable que sea su próximo destino.

Antes de llegar a Newell's, Arias jugó en Olimpo (fue campeón de la Primera B Nacional en la temporada 2009/10), Defensa y Justicia, Unión La Calera y Racing, equipo con el que conquistó un título de primera división, dos trofeos de campeones, una Supercopa Internacional, además de la Copa y la Recopa Sudamericana.

Además, jugó 19 partidos con la selección de Chile, en los que le marcaron 22 goles. En Newell's jugó apenas siete partidos y recibió 13 goles.