En Álvarez se presentó el libro del club: "Unión, más de cien años de historia" La historia de la prestigiosa institución del sur santafesino, el Club Atlético y Sociedad Italiana de Álvarez quedó plasmado en las páginas del libro rojinegro Por Juan Iturrez 20 de noviembre 2026 · 06:15hs

Unión de Álvarez. Matías Álvarez, Natalia Bullentini, Sebastián Alonso, Arnaldo Moscoloni, Fiorela Martinelli y Daniel Yacopetti, los protagonistas y responsables del libro: "Unión, más de cien años de historia"

En el salón principal del Club Atlético y Sociedad Italiana de Álvarez se realizó la presentación de libro de la entidad rojinegra. “Unión, más de cien años de historia”, un recorrido por la trayectoria de la institución alvarense y de quienes han sido parte de su crecimiento. El evento contó con la presencia de socios, hinchas, directivos y autoridades.

“Estamos muy contentos en este día porque fue un anhelo de anteriores comisiones directivas, de anteriores dirigentes que por algunas circunstancias, en el momento de cumplirse los 100 años del club, no se pudo materializar en un libro, porque atravesó la pandemia y otras circunstancias que lo impidieron. Y hoy podemos decir que estamos concretando esa posibilidad de poder documentar la historia de Unión y Sociedad Italiana, de nuestro pueblo en estos 105 años de historia”, sostuvo Matías Álvarez, vicepresidente de Unión.

Palabras de la presidenta Fiorela Martinelli En tanto, Fiorela Martinelli se mostró emocionada por la histórica presentación del libro. “Qué la historia del club pueda quedar escrita en los tiempos de inteligencia artificial y que todos la podamos compartir es un sueño hecho realidad. A partir de ahora hay que seguir construyendo el futuro, viviendo el presente y no olvidarse del pasado”, sostuvo la presidenta del rojinegro.

A su vez, añadió. “Contar la historia de club es gratificante, que quede plasmado en estas hojas cómo nos iniciamos, cómo transcurrimos y cómo defendimos al Club Unión de Álvarez”, cerró la titular de la prestigiosa entidad del sur santafesino.