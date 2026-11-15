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El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y posibles tormentas a la noche

El martes arrancaría con chaparrones y también hay chances de precipitaciones para el jueves y el viernes

15 de noviembre 2026 · 23:35hs
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El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y posibles tormentas a la noche

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (MSN) pronosticó para este lunes 16 de noviembre en Rosario una jornada con una temperatura máxima de 29º y cielo nublado, con posibilidades de tormentas aisladas nocturnas. El martes arrancaría con chaparrones y también hay chances de precipitaciones para el jueves y el viernes.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del este, un registro de 20º y cielo mayormente nublado, mientras que a la mañana el viento sería algo más intenso, con los termómetros marcando 19º y cielo nublado. Para la tarde se anticipan más nubes y una máxima de 29º bajando a 24º en la noche, para cuando se anuncian eventuales tormentas aisladas.

El martes tendría tormentas aisladas en la madrugada, muestra algunas probabilidades de chaparrones matutinos y desde la tarde estaría parcialmente nublado. La temperatura oscilaría entre 28º y 17º.

El miércoles tendría una máxima de 29º y una mínima de 16º, con nubosidad variable.

El jueves empezaría con cielo mayormente nublado y desde la tarde hay hasta un 40 por ciento de chances de lluvias aisladas. Se espera una máxima de 27º y una mínima de 16º.

El viernes podría tener chaparrones en la mañana y cielo mayormente nublado en la tarde, con la máxima bajando a 26º y la mínima subiendo a 20º.

Para el sábado se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y 28º de máxima, aunque la mínima estaría otra vez en descenso y podría llegar a los 17º.

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