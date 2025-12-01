El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

La temperatura máxima llegaría a 29º y el buen tiempo se mantendría al menos hasta el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 29º, y se mantendría en esos niveles al menos hasta el fin de semana.

La madrugada del martes llega con vientos leves del sur cambiando al sureste, un registro de 17º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 21º. Para la tarde se espera que continúe parcialmente nublado, con una máxima de 29º bajando a 21º en la noche.

El miércoles estaría entre ligeramente nublado y parcialmente nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 17º.

El jueves tiene previsiones de cielo despejado y temperaturas que oscilarían entre 30º y 19º.

Para el viernes se pronostica una máxima de 31º y una mínima de 20º, con cielo parcialmente nublado.

Si bien el sábado estaría mayormente nublado, continuaría el calor: la máxima llegaría a 31º y la mínima subiría hasta los 24º.

El domingo los registros estarían entre 31º y 22º, con cielo mayormente nublado.