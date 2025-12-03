El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Los registros se mantendrían el viernes y el fin de semana habría apenas un leve descenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo entre despejado y algo nublado, con una temperatura máxima de 33º que se mantendría el viernes y que mostraría apenas un leve descenso para el fin de semana.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noroeste, un registro de 20º y cielo algo nublado cambiando a despejado en la mañana, cuando los termómetros llegarían a 21º. Para la tarde se anticipa cielo algo nublado y una máxima de 33º bajando a 26º durante la noche.

El viernes estaría parcialmente nublado y la máxima se mantendría en 33º, con la mínima subiendo a 21º.

Para el sábado se espera un leve descenso de la máxima a 31º, con la mínima en 23º y cielo mayormente nublado.

Para el domingo hay previsiones de cielo mayormente nublado y marcas entre 30º y 20º.

El lunes tendría fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada, con posibilidad de chaparrones desde la tarde y temperaturas entre 25º y 18º.

El martes la máxima volvería a 30º y la mínima bajaría a 14º, con cielo parcialmente nublado.