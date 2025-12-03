La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Los registros se mantendrían el viernes y el fin de semana habría apenas un leve descenso

3 de diciembre 2025 · 23:31hs
El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo entre despejado y algo nublado, con una temperatura máxima de 33º que se mantendría el viernes y que mostraría apenas un leve descenso para el fin de semana.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noroeste, un registro de 20º y cielo algo nublado cambiando a despejado en la mañana, cuando los termómetros llegarían a 21º. Para la tarde se anticipa cielo algo nublado y una máxima de 33º bajando a 26º durante la noche.

El viernes estaría parcialmente nublado y la máxima se mantendría en 33º, con la mínima subiendo a 21º.

Para el sábado se espera un leve descenso de la máxima a 31º, con la mínima en 23º y cielo mayormente nublado.

Para el domingo hay previsiones de cielo mayormente nublado y marcas entre 30º y 20º.

El lunes tendría fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada, con posibilidad de chaparrones desde la tarde y temperaturas entre 25º y 18º.

El martes la máxima volvería a 30º y la mínima bajaría a 14º, con cielo parcialmente nublado.

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta. La mujer ahora quedó detenida junto a otra joven
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Policiales

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto