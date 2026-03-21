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El tiempo en Rosario: domingo otoñal y con nuevas lluvias en el horizonte

Después de las tormentas y los vientos intensos del sur, la temperatura baja varios grados y se asoman nuevos frentes de precipitaciones

21 de marzo 2026 · 19:09hs
La llegada del otoño se hará sentir este domingo y el tiempo tendrá una considerable baja en las temperaturas.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La llegada del otoño se hará sentir este domingo y el tiempo tendrá una considerable baja en las temperaturas.

Las tormentas y el viento que dominaron a Rosario y la región entre viernes y sábado habilitan la llegada de un domingo con condiciones otoñales. El tiempo tendrá una considerable baja en las temperaturas y se espera que puedan darse nuevas lluvias en el corto plazo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo con algunas nubes durante la mañana, que irán aumentando su presencia hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 13º y la máxima no pasará de los 24º.

La mayor presencia de nubes continuará hacia el lunes, jornada para la que se pronostica una probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana, con un repunte en la temperatura mínima (18º) y una caída en el registro máximo (22º).

>> Leer más: La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

Para el feriado del 24 de marzo, se espera el retorno del buen tiempo, con cielo ligeramente nublado, una temperatura mínima que bajará hasta los 11º y una máxima que llegará a 22º.

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