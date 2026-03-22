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El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

El SMN prevé lluvias en las primeras horas del día. La máxima llegará a los 22 grados y se esperan ráfagas intensas por la tarde

22 de marzo 2026 · 20:12hs
El tiempo en Rosario

Silvina Salinas / La Capital

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario arranca la semana con inestabilidad en las primeras horas y una mejora progresiva hacia la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes, se espera una jornada marcada por tormentas durante la madrugada, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%. La temperatura en ese tramo se ubicará en torno a los 17 grados, con vientos leves del este.

Durante la mañana, las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía se registrarán lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones baja al rango del 10% al 40%, con una temperatura que ascenderá a los 19 grados y vientos del sur entre 13 y 22 km/h.

>> Leer más: La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

Hacia la tarde llegará una mejora más marcada: el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, y la temperatura alcanzará una máxima de 22 grados. En ese período se espera el momento de mayor intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h desde el sur.

Por la noche, el tiempo se mantendrá estable, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La temperatura descenderá a unos 16 grados, con vientos leves del sudoeste.

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