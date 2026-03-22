El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

El SMN prevé lluvias en las primeras horas del día. La máxima llegará a los 22 grados y se esperan ráfagas intensas por la tarde

El tiempo en Rosario arranca la semana con inestabilidad en las primeras horas y una mejora progresiva hacia la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes, s e espera una jornada marcada por tormentas durante la madrugada, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%. La temperatura en ese tramo se ubicará en torno a los 17 grados, con vientos leves del este.

Durante la mañana, las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía se registrarán lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones baja al rango del 10% al 40%, con una temperatura que ascenderá a los 19 grados y vientos del sur entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la tarde llegará una mejora más marcada: el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, y la temperatura alcanzará una máxima de 22 grados. En ese período se espera el momento de mayor intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h desde el sur.

Por la noche, el tiempo se mantendrá estable, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La temperatura descenderá a unos 16 grados, con vientos leves del sudoeste.