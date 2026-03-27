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Mundial 2026: dos rivales de Argentina aplastaron a sus rivales en paritos amistosos y el tercero empató

Mientras la selección de Lionel Scaloni se prepara para jugar ante Mauritania, este viernes ya lo hicieron Argelia, Austria y Jordania.

27 de marzo 2026 · 18:53hs
Austria aplastó a Ghana. Será el segundo rival de Argentina en el Mundial 2026.

Austria aplastó a Ghana. Será el segundo rival de Argentina en el Mundial 2026.

Argentina se dispone a enfrentar en la fecha Fifa a Mauritania y Zambia, esta noche y el martes, como preparación para el Mundial 2026. Sus rivales en el grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá también jugaron. Y no les fue nada mal.

Argelia, el primero de los tres rivales del equipo campeón del mundo, festejó con goles al por mayor al derrotar por 7 a 0 a Guatemala en un partido que se jugó en el Estadio Luigi Ferraris, en Genova, Italia.

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Este resultado les dará confianza a los argelinos, uno de los equipos fuertes del norte de África, dirigido por es el suizo-bosnio Vladimir Petkovic.

Austria y Jordania también jugaron

El segundo rival de Argentina en la Copa del Mundo será Austria, que vuelve a estas lides después de muchos años. Este viernes, los austríacos consiguieron un resultado llamativo al golear por 5 a 1 a Ghana, tradicionalmente una de las selecciones más fuertes de África.

Marcel Sabitzer abrió el marcador de penal, seguido por goles de Gregoritsch, Posch, Chukwuemeka y Seiwald para el conjunto dirigido por Ralf Rangnick, mientras que Jordan Ayew descontó para Ghana.

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Por último, Jordania -el último rival del equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos- igualó 2 a 2 con Costa Rica. El equipo de medio oriente se imponía por 2 a 1 y los ticos se lo igualaron sobre el final del partido.

Argentina, en tanto, jugará este viernes a la noche (20.15) ante Mauritania y el martes ante Zambia. Ambos partidos se disputarán en el estadio de Boca.

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