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El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

El feriado llega con cielo completamente despejado durante toda la jornada. La mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 22 por la tarde

23 de marzo 2026 · 19:57hs
El tiempo en Rosario

Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario

El feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia llegará a Rosario con condiciones meteorológicas estables y una marcada amplitud térmica. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se presentará con cielo completamente despejado durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones.

La madrugada arrancará fresca, con una temperatura mínima cercana a los 10 grados y vientos leves del sudoeste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la mañana, el cielo continuará despejado y el termómetro ascenderá hasta los 14 grados, con viento prácticamente en calma.

Por la tarde se espera el momento más templado del día, con una máxima que alcanzará los 22 grados. El viento rotará al norte y se mantendrá leve, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable en una jornada ideal para actividades al aire libre.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo despejado y una temperatura que descenderá a unos 18 grados. El viento seguirá soplando del norte con baja intensidad.

El dato destacado del día será la ausencia total de lluvias, con probabilidad de precipitaciones en 0% en todas las franjas horarias. Así, Rosario tendrá un feriado con tiempo ideal, marcado por el sol y temperaturas otoñales moderadas.

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