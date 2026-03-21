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La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

Desde este viernes cayeron 120 milímetros de agua. La lluvia se extendió durante la madrugada y se ratificó el alerta por viento fuerte

21 de marzo 2026 · 10:04hs
El último martes se produjo otra tormenta con precipitaciones abundantes.

Foto: La Capital/Héctor Río.

El último martes se produjo otra tormenta con precipitaciones abundantes.

La temporada de otoño comenzó con una fuerte tormenta en Rosario y la región. La Municipalidad confirmó que la inestabilidad del tiempo llegó a un punto crítico al final de la tarde de este viernes, cuando se cumplió el alerta naranja. En las horas posteriores, la lluvia no dio tregua.

Según fuentes oficiales, hasta la mañana de este sábado se acumularon 120 milímetros de agua en algunos sectores de la ciudad. Desde el mediodía se produjeron fenómenos meteorológicos de intensidad variada, incluyendo precipitaciones abundantes y breves en distintos momentos de la jornada.

Dados los pronósticos oficiales, la Dirección General de Gestión de Riesgo y Protección Civil dispuso un refuerzo para la atención de emergencias a través de la línea 103 y se coordinaron unas 60 intrervenciones. También se llevaron a cabo recorridas preventivas y diferentes cuadrillas intervinieron para resolver problemas con caídas de ramas, entre otros inconvenientes.

Una tormenta potente en el inicio del fin de semana

De acuerdo a la medición en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (AIR), la lluvia fue de menor a mayor este viernes. Hasta las 21 habían caído 24,5 milímetros de agua, la mitad del total de la jornada, pero la gran mayoría de ese volumen se generó a partir de las 15.

La inestabilidad aumentó en el transcurso de la tarde con una temperatura templada y picos de humedad del 96 por ciento. Mientras tanto, el viento quedó en un segundo plano como factor de riesgo. Las ráfagas más potentes apenas superaron los 31 kilómetros por hora y el descenso de la presión favoreció el desarrollo del sistema de tormentas.

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Según el registro de la Municipalidad de Rosario, la tormenta alcanzó un punto crítico a las 19.29, dentro de la franja horaria del alerta naranja. Después se emitieron dos avisos a corto plazo en el transcurso de la noche y la lluvia volvió a la carga a la mañana siguiente.

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner, confirmó que el evento meterorológico tuvo una "rápida intensificación" en poco tiempo. "Esto nos exige un seguimiento constante y una respuesta coordinada de todos los equipos", remarcó. A continuación recordó que ante este tipo de situaciones es recomendable limitar la circulación por las calles, evitar zonas anegables y consultar por canales oficiales sobre las condiciones meteorológicas.

Alerta amarilla por viento fuerte este sábado

Después de un amanecer lluvioso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este sábado un alerta amarilla por viento fuerte en Rosario. El área de cobertura se extiende a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

El reporte anticipa ráfagas desde el sudoeste con picos de 70 km/h en la región. De esta manera se anunció una tarde sin chances de lluvia, pero con otro tipo de complicaciones para las actividades al aire libre.

El panorama es mucho mejor de cara al domingo. En este caso, el pronóstico anticipa una jornada templada con una máxima de 24 grados y nubosidad en aumento desde el mediodía.

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