Central en el Torneo Federal de básquet: se viene el debut con la naranja en el Cruce Alberdi

Después de dos partidos fuera de casa, Central estrena el año en el Torneo Federal de básquet en el Cruce Alberdi ante Argentino de Marcos Juárez.

El equipo de básquet de Central, que debuta de local en el Cruce Alberdi en el Torneo Federal.

Central por supuesto es fútbol por sobre todas las cosas, pero el básquet busca hacerse de un lugar importante desde hace un tiempo. Es por eso que, con mucha ilusión, inició el camino en el Torneo Federal , tercer nivel de la Liga Nacional, con la ilusión de llegar a la Liga Argentina, donde hoy Provincial representa a la ciudad.

Y después de los dos primeros encuentros fuera de casa, llega el día del debut de local en el gimnasio del cruce Alberdi. Será este sábado a las 20.30 ante Argentino de Marcos Juárez, que como los canallas ganaron uno y perdieron uno.

El equipo conducido por Gustavo Sandrini tuvo un debut exitoso visitando a Gimnasia (54-48) y luego perdió ante el que fuera campeón de la LN, Olimpia de Venado Tuerto (85-65).

El conjunto auriazul tiene un promedio de edad muy joven, entre los 23 y 27 años, y busca que este año sea el del despegue.

8ca9542c-b459-49d3-a395-ee4f82f7dfaa Simón Martoccia .

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La zona de Central y los próximos partidos

Central juega por la zona B de la Conferencia Litoral, donde también lo hacen Gimnasia (1 triunfo, 2 derrotas), Náutico Sportivo Avellaneda (1,2) y el invicto Temperley, que ganó los tres encuentros.

Luego del encuentro de este sábado, Central volverá a ser local, el martes a las 21 con Náutico Sportivo Avellaneda. Un día antes, Argentino de Marcos Juárez recibirá a Gimnasia. Y el jueves 2, el líder Temperley visitará a Olimpia. La zona la completa San Martín de Marcos Juárez.