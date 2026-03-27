Central en el Torneo Federal de básquet: se viene el debut con la naranja en el Cruce Alberdi

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Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano
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Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional
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Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín
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La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva
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Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
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Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online
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El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza
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Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles
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Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha
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Extorsión en Newell's: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore
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En julio vuelven a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos
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Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"
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Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego
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Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene
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Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos
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Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito
Información General
Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?
Economía
Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria
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Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos
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Aumentan las sanciones económicas por delitos contra la fauna en Santa Fe