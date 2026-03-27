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Javier Milei realizará una cadena nacional para hablar del tema YPF

A partir de las 19, el presidente dará precisiones sobre la decisión judicial a favor de la Argentina

27 de marzo 2026 · 16:18hs
Javier Milei utilizará la cadena nacional para hablar del fallo de la Justicia de Estados Unidos.

Foto: Archivo / La Capital.

Javier Milei utilizará la cadena nacional para hablar del fallo de la Justicia de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei utilizará este viernes, a las 19, la cadena nacional para hablar del fallo de la Justicia de Estados Unidos que anula la condena a la Argentina por el caso YPF. Será con un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El set ya fue diagramado y esta tarde el presidente grabará palabras para hablar de un hecho que, más temprano, calificó de “histórico” en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano.

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“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio (Marín) en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración. Logramos que la Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó.

“Como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de (el exministro de Economía Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, completó.

>>Leer más: Tras el fallo estadounidense, Cristina y Kicillof reivindicaron la expropiación de YPF

La Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York dio sentencia sobre el juicio de expropiación de YPF.

A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina. No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los 16.000 millones de dólares.

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