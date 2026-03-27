Milei volvió a respaldar a Adorni y el Ejecutivo busca dar vuelta la página

El jefe de Gabinete convocó a una nueva reunión de la mesa política del gobierno y retomará las conferencias de prensa semanales

El jefe de Gabinete junto a Javier y Karina Milei, Sandra Pettovello y Horacio Marín, presidente de YPF.

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente este viernes a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien tiene un frente judicial abierto por el escándalo de sus viajes sin justificar, además de la sospechas por propiedades sin declarar .

“Manuel, en algún momento va a tocar darte las gracias” , fue la frase que el libertario le dedicó durante el discurso que brindó en un acto organizado por el Ministerio de Capital Humano.

El respaldo presidencial fue acompañado por los aplausos de los funcionarios que ocuparon la primera línea de la actividad. Y con sonrisas del propio Adorni, quien sigue en el ojo de la tormenta por la aparición de propiedades que no figuran en su declaración patrimonial, por su vuelo privado a Punta del Este (Uruguay) y por el viaje con su esposa a Nueva York, en el marco de la comitiva oficial.

En su discurso, Milei también destacó “la enorme tarea” de Sandra Pettovello (Capital Humano) y de la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich por “terminar” con los piquetes.

En ese momento, mencionó a Adorni, a quien le habló directamente: “Así que, Manuel, en algún momento va a tocar darte las gracias”.

Si bien el jefe del Estado venía emitiendo señales de apoyo al jefe de Gabinete, la de este viernes fue la primera después de la controvertida conferencia de prensa que Adorni brindó el miércoles pasado, en la que se cruzó con los periodistas que le realizaron preguntas sobre sus declaraciones patrimoniales.

El funcionario aludió en la conferencia de prensa a su situación: dijo que está a disposición de la Justicia y que cree que el tema que dominó la agenda pública no tendrá nuevos capítulos.

Mesa política y otra conferencia de prensa

En tanto, Adorni ya convocó para la semana próxima a una nueva reunión de la mesa política del gobierno libertario. Asimismo, el funcionario planea brindar otra conferencia de prensa el miércoles con el objetivo de retomar la agenda pública.

Entre lunes y martes, ya que asoma otra semana corta, Adorni volverá a reunirse en la Casa Rosada con los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y con el armador Eduardo "Lule" Menem. También serán de la partida el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el asesor Santiago Caputo y Bullrich.

En la administración libertaria pretenden abrir el debate en torno a la segunda tanda de proyectos legislativos y cerrar la reforma política en ciernes.