La Capital | Ovación | Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa recibió un mimo de los hinchas de un club inglés en el lugar menos esperado

Uruguay, la selección que conduce el entrenador rosarino, se enfrenta a Inglaterra en el estadio Wembley.

27 de marzo 2026 · 17:51hs
Las banderas de reconocimiento de los hinchas del Leeds a Marcelo Bielsa en Wembley. 

Las banderas de reconocimiento de los hinchas del Leeds a Marcelo Bielsa en Wembley. 

Marcelo Bielsa siempre dejó huella, no importa dónde le haya tocado trabajar. Si algo no ocurre con el Loco es que pase desapercibido. Lo quieran o no, los hinchas de los equipos a los que dirigió nunca serán indiferentes con el entrenador rosarino con un pasado exitoso en Newell's.

Volvió a quedar demostrado este viernes en un encuentro amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Uruguay se enfrenta a Inglaterra en Wembley y Bielsa está sentado en el banco charrúa. O, para ser más exactos, en la "heladerita" de la utilería uruguaya. Una clásica postal del Loco.

Lo que ocurrió en el estadio londinense es que unos hinchas del Leeds United, de la Premier inglesa, mostraron unas curiosas banderas de apoyo a Bielsa. Es que en Leeds no se olvidan de su paso por el club, al que devolvió a la máxima categoría del fútbol inglés después de años de vegetar en el ascenso.

Fue en la temporada 2019/20, cuando el Leeds United se consagró campeón de la Championship, la "B" de Inglaterra, de la mano del rosarino. Un año antes el equipo ya había quedado a las puertas del ascenso, y esa temporada consiguió el objetivo. Aunque Bielsa luego se marchó, los hinchas del Leeds nunca lo olvidaron.

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El recuerdo para Bielsa en Wembley

Lo que se vio este viernes en Wembley fueron un par de banderas que le rinden homenaje al Loco. "Viva Bielsa, vamos Leeds carajo", decía una de ellas, así, en castellano.

Aunque en Uruguay muchos lo cuestionan, Bielsa clasificó al equipo charrúa al Mundial. Integrará el grupo junto a Arabia Saudita, España y Cabo Verde. El primero y segundo de esta zona se cruzarán en los 16avos de final con los que se clasifiquen en la zona donde está Argentina, por lo que un choque entre las selecciones rioplatenses es perfectamente posible.

En Rosario hay quienes afirman que después del Mundial, Bielsa volverá a trabajar en Newell's, aunque puede que la hipótesis tenga más de deseo que de realidad. Los rumores afirman que no volvería como entrenador sino como alguien a cargo de todo el fútbol rojinegro. Lo que es casi seguro, en cambio, es que -más allá de los resultados que obtenga- Bielsa no seguirá como entrenador de Uruguay.

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