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Tres bandas de la escena experimental se reúnen en Rosario para una noche de música en Bon Scott

Aguas Tónicas compartirá escenario con Paso de Sombra y The Ivonne Van Cleef Orquesta. . El encuentro reunirá propuestas de Rosario, Buenos Aires y Santa Fe

30 de julio 2026 · 16:40hs
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La banda rosarina Aguas Tónicas. 

La banda rosarina Aguas Tónicas. 

La escena experimental y psicodélica de la región tendrá una cita especial este viernes 31 de julio a las 21 en Bon Scott (Pichincha 131). El evento reunirá al grupo local Aguas Tónicas junto a Paso de Sombra y The Ivonne Van Cleef Orquesta, tres proyectos de distintas ciudades que comparten una particular búsqueda sonora.

La banda rosarina será la anfitriona de la velada. Con más de dos décadas de trayectoria, Aguas Tónicas es una de las referencias del rock alternativo local y fundadora del sello Discos del Saladillo. A lo largo de su carrera publicó seis discos de estudio, además de un álbum en vivo y varios simples.

Entre sus trabajos más destacados aparecen Disco Gris (2020), elegido como mejor álbum de rock alternativo en los premios Rosario Edita 2021, y Nuevos montajes (2023), que obtuvo la misma distinción este año. Su propuesta combina influencias del stoner, el blues espacial y el noise, atravesadas por una identidad que el propio grupo define como "psicodelia del litoral".

Actualmente, la formación está integrada por Mariano Conti en voz y guitarra, Jorge Capriotti en guitarra, Damián Coco en batería y Esteban Manino en bajo.

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Paso de Sombra

Desde Buenos Aires llegará Paso de Sombra, un proyecto nacido en 2020 que fusiona guitarras, percusión y flauta traversa, todo con un toque de electrónica. Integrada por Matías Coulasso, Luis Baumann y Julieta Abril, la banda lanzó en 2024 su álbum debut, Dimensiones, editado por Prius Discos tras haber sido grabado en los estudios Romaphonic.

Además de desarrollar el Festival Dimensiones, un espacio dedicado a la música experimental, el grupo continúa trabajando en su segundo disco, registrado en el estudio El Cubo, y este año realizó una gira por Brasil con presentaciones en Río de Janeiro y San Pablo.

Desde Santa Fe

El tercer nombre del encuentro será The Ivonne Van Cleef Orquesta (TIVCO), proyecto instrumental con base en San José del Rincón, Santa Fe, que desde 2017 construye un recorrido dentro de la psicodelia contemporánea y la música experimental.

Con más de veinte lanzamientos entre álbumes, mixtapes y colaboraciones internacionales, su obra fue editada por sellos independientes de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

En el país, el proyecto integra el catálogo del sello rosarino Jit Jot Records, mientras que en 2024 tuvo una destacada participación en el reconocido Dunk! Festival de Gante, Bélgica.

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