El Centro Cultural Fontanarrosa suma el Espacio Pokémon a su agenda gratuita La iniciativa, impulsada junto a la Comunidad Pokémon Rosario, propone jornadas de intercambio de cartas, torneos y actividades formativas 27 de febrero 2026 · 13:44hs

El Centro Cultural Fontanarrosa invita a los rosarinos al Espacio Pkemon

El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa suma una nueva propuesta a su agenda con entrada libre y gratuita. Se trata del Espacio Pokémon, una iniciativa impulsada junto a la Comunidad Pokémon Rosario para crear un punto de encuentro entre fans y público general.

Desde el último fin de semana de febrero, este espacio cultural que pertenece a la Municipalidad de Rosario llevará adelante una propuesta periódica destinada al intercambio de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), que tendrá lugar en la planta baja del Fontanarrosa. El objetivo es promover la incorporación de nuevos jugadores mediante actividades formativas y torneos de cartas.

La iniciativa está enfocada en generar un ámbito donde se puedan intercambiar cartas, compartir partidas y aprender técnicas vinculadas al universo Pokémon. La propuesta está pensada para todas las edades y cuenta con entrada libre y gratuita.

Cabe remarcar que no es la primera vez que se realiza este tipo de encuentro en el Fontanarrosa. A fines de diciembre se celebró la Poke Feria Navideña, una feria que también reunió a fanáticos para intercambiar cartas y disputar torneos. Además, en el centro cultural se encuentran exhibidas esculturas de Pokémon realistas que se convirtieron en un gran atractivo para el público.

El primer encuentro del año se realizará el sábado 28 de febrero, de 15 a 19, sin inscripción previa, en la planta baja del Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). La entrada es libre y gratuita; el espacio contará con ambiente climatizado, puestos de hidratación y wifi.