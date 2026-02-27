La Capital | Zoom | Centro Cultural Roberto Fontanarrosa

El Centro Cultural Fontanarrosa suma el Espacio Pokémon a su agenda gratuita

La iniciativa, impulsada junto a la Comunidad Pokémon Rosario, propone jornadas de intercambio de cartas, torneos y actividades formativas

27 de febrero 2026 · 13:44hs
El Centro Cultural Fontanarrosa invita a los rosarinos al Espacio Pkemon

El Centro Cultural Fontanarrosa invita a los rosarinos al Espacio Pkemon

El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa suma una nueva propuesta a su agenda con entrada libre y gratuita. Se trata del Espacio Pokémon, una iniciativa impulsada junto a la Comunidad Pokémon Rosario para crear un punto de encuentro entre fans y público general.

Desde el último fin de semana de febrero, este espacio cultural que pertenece a la Municipalidad de Rosario llevará adelante una propuesta periódica destinada al intercambio de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), que tendrá lugar en la planta baja del Fontanarrosa. El objetivo es promover la incorporación de nuevos jugadores mediante actividades formativas y torneos de cartas.

La iniciativa está enfocada en generar un ámbito donde se puedan intercambiar cartas, compartir partidas y aprender técnicas vinculadas al universo Pokémon. La propuesta está pensada para todas las edades y cuenta con entrada libre y gratuita.

Cabe remarcar que no es la primera vez que se realiza este tipo de encuentro en el Fontanarrosa. A fines de diciembre se celebró la Poke Feria Navideña, una feria que también reunió a fanáticos para intercambiar cartas y disputar torneos. Además, en el centro cultural se encuentran exhibidas esculturas de Pokémon realistas que se convirtieron en un gran atractivo para el público.

El primer encuentro del año se realizará el sábado 28 de febrero, de 15 a 19, sin inscripción previa, en la planta baja del Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). La entrada es libre y gratuita; el espacio contará con ambiente climatizado, puestos de hidratación y wifi.

>> Leer más: La hija pródiga: Margarita Páez llega a Rosario con la obra "Un ritual de paso"

Noticias relacionadas
Divina Gloria tuvo que irse de la casa de Gran Hermano por un problema de salud

Preocupación por Divina Gloria: qué dice su parte médico tras salir de Gran Hermano

El actor de Greys Anatomy falleció a sus 53 años

"Grey's Anatomy" despidió a Eric Dane con un emotivo homenaje video

Margarita Páez, Lala Rossi, Ana Kowalczuk, y Balthazar Murillo protagonizan la obra Un ritual de paso, que se podrá ver el 8 de marzo en Rosario

La hija pródiga: Margarita Páez llega a Rosario con la obra "Un ritual de paso"

triunfo de paramount: netflix se retira de la pelea por comprar warner bros.

Triunfo de Paramount: Netflix se retira de la pelea por comprar Warner Bros.

Ver comentarios

Las más leídas

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Lo último

Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Monotributo: las recategorizaciones de oficio de Arca golpean a las categorías más bajas

Monotributo: las recategorizaciones "de oficio" de Arca golpean a las categorías más bajas

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

La secretaria general de la Presidencia y la presidenta de LLA en la provincia, juntas en Timbúes

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía
Economía

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil
Política

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Ovación
La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newells: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Por Luis Castro
Ovación

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newell's: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newells: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newell's: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Newells y Central, cara a cara : Ledesma y Regiardo palpitaron el gran clásico del domingo

Newell's y Central, cara a cara : Ledesma y Regiardo palpitaron el gran clásico del domingo

Newells llega al clásico en uno de los peores momentos de su historia: último en casi todo

Newell's llega al clásico en uno de los peores momentos de su historia: último en casi todo

Policiales
Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Policiales

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

La Ciudad
Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein
Información General

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos
Economía

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios