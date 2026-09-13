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Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

La ciudad tiene este domingo la mayor convocatoria entre las tres sedes del evento deportivo, con 27 mil pases generados. El Parque Independencia ofrece música, gastronomía, tecnología y actividades gratuitas.

13 de septiembre 2026 · 17:21hs
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Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Celina Mutti Lovera / La Capital

Se puso en marcha este domingo en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, uno de los cinco espacios de encuentro que la organización desplegó de manera simultánea en esta ciudad, Santa Fe y Rafaela para acompañar las competencias con música, gastronomía, tecnología y actividades para toda la familia.

La convocatoria superó las expectativas desde el arranque: solo en Rosario se generaron 27.000 códigos QR de ingreso, la cifra más alta entre las tres sedes, por delante de los 13.000 de Santa Fe y los 5.000 de Rafaela. El acceso es libre y gratuito, aunque quienes quieran sumarse deben descargar previamente el QR correspondiente al espacio elegido a través del sitio oficial santafe2026.ar. Ese pase permite disfrutar del predio durante toda la jornada.

>>Leer más: Arrancaron los Juegos Suramericanos 2026: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

Dos sedes en la ciudad

En Rosario, la propuesta se reparte entre dos puntos: el Parque Independencia, como epicentro principal, y una propuesta complementaria en el Museo del Deporte. Entre ambos escenarios, la ciudad suma su parte a un total de siete espacios distribuidos en las tres sedes, con cerca de 90 bandas y unas 60 opciones gastronómicas en todo el circuito.

Cada Fan Fest cuenta con dos tipos de escenario: uno pensado para la programación musical, con artistas locales y nacionales, y otro destinado a radios en vivo, streaming, charlas y encuentros vinculados con el deporte y la ciencia.

A eso se suman zonas con simuladores deportivos —como uno de remo—, dispositivos tecnológicos interactivos y espacios predeportivos con actividades de iniciación a disciplinas como el rugby y el hockey, pensadas especialmente para los más chicos.

La agenda de este domingo en Parque Independencia

La primera jornada del Fan Fest rosarino combina intervenciones artísticas, música en vivo y el momento de las premiaciones de la fecha:

  • 16 hs: Compañía Los Cuerpos que Suenan
  • 17 hs: Ele Mariani
  • 18 a 19.30 hs: Premiaciones
  • 20 hs: Música para Volar
  • 21 hs: Rombai

La programación se irá renovando a lo largo de los Juegos y puede consultarse día a día en la grilla oficial de los Fan Fest, disponible en el sitio santafe2026.ar.

Con este arranque, Rosario se suma a Santa Fe y Rafaela en una propuesta pensada para que el público viva los Juegos Suramericanos más allá de las competencias, con una agenda cultural y recreativa que se extenderá durante toda la duración del evento.

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