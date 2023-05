Dura crítica de los docentes al plan que preveía reforzar la seguridad en las escuelas

Transcurrido un mes, Sadop volvió a la carga con una nueva encuesta. Esta vez sobre 428 docentes. El 100 por ciento manifestó que las condiciones de seguridad en torno a las escuelas no cambiaron en el último mes ni en la vida social. Por otro lado, el 13 por ciento manifestó que en el último mes se registraron hechos de balaceras o amenazas en sus escuelas, aunque estos no tuvieron difusión pública.

"Lo de las balaceras o amenazas sigue siendo un nivel alto y nos preocupa lo que sucede después, porque las comunidades educativas tardan muchos días en volver a normalizar el dictado de clases", afirmó el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero. Además, un 52,9 por ciento de los consultados manifestó conocer hechos que sucedieron en otras escuelas y que no es donde ellos se desempeñan.

balaceras1.jpg

En soledad

Si bien los hechos de robos o arrebatos a docentes y alumnos en las inmediaciones de los establecimientos disminuyeron respecto del relevamiento anterior, el 69,2 por ciento respondió que se repiten estas situaciones y un 81,3 por ciento admitió conocer hechos que sucedieron en colegios en los que no se desempeñan.

"Vemos los resultados y creemos que el Estado debe dar respuestas más profundas, porque hoy tenemos la sensación de que estamos muy solos en las escuelas ", afirmó Lucero. "Lamentablemente no podemos bajar los niveles de preocupación", agregó el dirigente gremial.

En la nueva encuesta, el 84,6 por ciento de los consultados manifestó que en las últimas cuatro semanas no hubo patrullaje en torno a la escuela y el 86,1por ciento dijo desconocer la existencia de corredores seguros.

Para Lucero, esta situación da cuenta de que a pesar de los compromisos asumidos en la reunión por los ministros de Seguridad y Trabajo, los resultados no fueron los esperados.

La última pregunta a los docentes tuvo una respuesta por demás de preocupante: "¿Cómo califican el programa Te acompaño implementado en los últimos 30 días?". El 58,6 por ciento lo consideró un "fracaso" y un 41,4 por ciento no tenía formada una opinión, pero ninguno lo consideró exitoso.

"La docencia tiene una voluntad permanente de trabajo para que las escuelas sigan abiertas, pero si las políticas públicas fracasan, vamos a tener algún tipo de coletazo. No vamos a esperar a que le peguen un tiro a alguien", concluyó Lucero.

balacheras.jpg

Desde Amsafé

Por su parte, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Juan Pablo Casiello, también brindó su mirada respecto del programa Te Acompaño. "Sentimos mucho temor y angustia, dificultades para entrar y salir de las escuelas y luego de balaceras en zona oeste, La Cerámica y en el centro. No aparece una autoridad ni del Ministerio de Educación ni de Seguridad que nos garantice la circulación de la comunidad educativa en paz", indicó.

En tal sentido, dijo que esa realidad, "además del temor, está repercutiendo en las escuelas con cierres, y en las que están abiertas, no todos los alumnos van. No tenemos la firmeza de un funcionario que nos diga que trabajemos con tranquilidad, surge un nuevo problema y la respuesta no está. Mientras esto no pase, persiste la angustia y las dificultades para que las clases puedan desarrollarse con normalidad", señaló.