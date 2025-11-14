La Capital | La Ciudad | Tormentas

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

El Servicio Meteorológico Nacional emmitió la advertencia por condiciones de tiempo muy inestables hasta el domingo a la mañana. Qué dice el pronóstico.

14 de noviembre 2025 · 11:37hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes que podrían producirse en la noche de este sábado en Rosario y su zona de influencia. Desde la Municipalidad de Rosario advirtieron que se esperan “algunas tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 kilómetros km/h, entre 20 y 50 milímetros de aguas caídas”.

Según la información difundida por el SMN, el área comprendida por el mal tiempo abarca gran parte de la provincia de Santa Fe; centro, oeste y norte de Buenos Aires; oeste de Entre Ríos y este, centro y sur de Córdoba.

Por ese motivo, desde el municipio difundieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta ante esos fenómenos climáticos: "No sacar la basura a la calle y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua; no refugiarse debajo de árboles o postes, ya que podrían caer por acción del viento; para reducir los riesgos eléctricos, no permanecer en balnearios, cerca del río o espejos de agua; mantenerse alerta frente al granizo y mantenerse informado por fuentes oficiales”.

Alerta amarillo: qué dice el pronóstico

Pero cómo seguirá el tiempo en las próximas horas, teniendo en cuenta durante este fin de semana ingresa en la recta final la Fiesta Nacional y Encuentro de Colectividades que desarrolla en el parque nacional a la Bandera, a orillas del río Paraná. El SMN ya confirmó que este viernes podría cerrar con cielo algo nublado. Si bien antes del mediodía, el cielo estaba despejado con el correr de las horas se espera la llegada de nubosidad, aunque la temperatura ascenderá hasta los 32 grados.

Para mañana sábado, el organismo prevé otra jornada cálida, pero aquí la nubosidad irá en ascenso y con altas chances de que en la segunda parte día, más llegando a la noche, se desencadenen fuertes tormentas, tal como lo prevé en el alerta de nivel amarillo. El tiempo inestable y las lluvias podrían extenderse durante la madrugada y mañana del domingo. Eso hará que se produzca una sensible diminución de temperatura. Por eso, para el domingo se espera una máxima de 23 grados, pero en principio sin lluvias.

El lunes, día previsto para el cierre de Colectividades, estará dominado por las buenas condiciones de tiempo. Cielo algo nublado en la primera parte del día a ligeramente nublado sobre la tarde/noche, con una máxima que trepará a los 24º.

