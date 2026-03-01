El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas

La Capital | La Ciudad | El tiempo

La máxima podría alcanzar los 35º, pero tendría un marcado descenso el martes

1 de marzo 2026 · 23:55hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes una jornada entre despejada y parcialmente nublada, con una temperatura máxima de 35º, a la espera de un martes que podría arrancar con tormentas.

La madrugada del lunes llega con vientos moderados del norte, un registro de 20º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 22º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado y una máxima que rondaría los 35º, bajando a 26º durante la noche.

El martes tiene algunas chances de tormentas en la madrugada, que subirían hasta al 70 por ciento de probabilidades en la mañana, aunque desde la tarde estaría parcialmente nublado. Las marcas mostrarían un descenso y estarían entre 31º y 20º.

Para el miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado, 32º de máxima y solamente 17º de mínima.

El jueves podría tener lluvias matinales y tormentas aisladas vespertinas, con temperaturas entre 27º y 20º.

Para el viernes pronostican cielo nublado, una máxima de 25º y una mínima de 18º.

El sábado otra vez estaría nublado, con registros entre 24º y 18º.

Dejanos tu comentario
