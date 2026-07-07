La UGR brinda servicio de apoyo jurídico gratuito para personas con discapacidad

La Universidad del Gran Rosario (UGR) puso en marcha el servicio a través del Espacio de Discapacidad e Iclusión Social y del Centro Universitario Rosario

La Universidad del Gran Rosario (UGR) incorpora la discapacidad y los derechos humanos entre sus compromisos institucionales.

La Universidad del Gran Rosario (UGR) puso en marcha, a través del Espacio de Discapacidad e Inclusión Social y del Centro Universitario Rosario Inclusiva (Curi) , el Servicio de Apoyo Jurídico en Discapacidad, un dispositivo gratuito de orientación y asesoramiento para personas con discapacidad y familiares para facilitar el acceso a la información y promover el ejercicio efectivo de sus derechos.

La iniciativa surge en un contexto en el que las personas con discapacidad y sus entornos enfrentan crecientes dificultades para acceder a prestaciones, apoyos y servicios, lo que incrementa la necesidad de orientación frente a trámites administrativos y, en muchos casos, a procesos de reclamo para garantizar derechos reconocidos por la legislación vigente.

El proyecto, que se desarrolla en el marco de las acciones de extensión y vinculación tecnológica de la Universidad, está bajo la dirección del psicólogo Horacio Bucci, director del Curi.

Según explica Bucci, "el dispositivo busca ampliar la disponibilidad de respuestas y orientación a la variedad de consultas que las personas con discapacidad y sus familias realizan con frecuencia". En ese sentido, el servicio recibe situaciones individuales, promueve el conocimiento de derechos y orienta sobre las acciones administrativas y los circuitos institucionales más adecuados para cada caso.

Un compromiso institucional sostenido

La creación de este servicio se inscribe en una política institucional que la UGR sostiene desde sus orígenes, incorporando la perspectiva de discapacidad y derechos humanos en sus funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación con la comunidad.

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A lo largo de los años, el Espacio de Discapacidad e Inclusión Social se ha consolidado como un referente regional en la temática, acompañando a organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones en el diseño de políticas y acciones orientadas a la inclusión. En este marco, el CURI se configura como actor de referencia para la orientación, el asesoramiento y la gestión de iniciativas vinculadas a la accesibilidad y participación ciudadana.

"Como universidad privada que ofrece un servicio gratuito, buscamos acompañar y fortalecer las políticas públicas provinciales y municipales, poniendo a disposición nuestra experiencia y nuestros equipos técnicos", destaca Bucci.

Áreas de asesoramiento de la UGR

El servicio es gratuito para personas con discapacidad y sus familiares. Brinda orientación en consultas relacionadas con:

Salud y seguridad social: prestaciones, coberturas y pensiones.

prestaciones, coberturas y pensiones. Transporte y accesibilidad : trámites y normativa vigente.

: trámites y normativa vigente. Educación e inclusión laboral: derechos y marcos legales.

Además de la atención de cada consulta, el proyecto registrará las intervenciones para generar información que permita identificar problemáticas recurrentes y aportar evidencia para el diseño de nuevas acciones y políticas de inclusión.

Canales de atención:

Consultas por WhatsApp al 341 384-2353.

También se atienden a ese mismo número llamadas de lunes a viernes, de 13 a 15 hs.

Por correo electrónico: [email protected]

Asistencia técnica y jurídica para empresas e instituciones

Para colectivos de la sociedad civil, organismos públicos, empresas e instituciones que requieran asesoramiento o capacitaciones específicas, la UGR ofrece la posibilidad de establecer convenios de cooperación y asistencia técnica, a través de la Dirección de Vinculación Tecnológica perteneciente a la Subsecretaría de Extensión.

En ese sentido, este dispositivo se presenta como servicio de consultoría jurídica para empresas prestadoras y de otra índole.

Este servicio cubre una vacancia actual en el territorio provincial, el cual carece de un dispositivo sistematizado de apoyo jurídico. Por esta razón, a través del mismo se pueden diseñar e implementar mecanismos de intervención capaces de transmitir capacidades en el marco de la asistencia técnica-jurídica por períodos de tiempo sostenidos, tanto para atender situaciones puntuales como para dotar de capacidades institucionales a otros actores. En este sentido, puede abordar la labor de asesoría para la adopción del sector privado como también destinarlo a agentes de organismos públicos y gobiernos locales.