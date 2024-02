Después del paro, arrancaron las clases y los docentes esperan un nuevo llamado del gobierno

En ese marco, los establecimientos públicos y también los del sector privado -algunos, como es habitual, no adhirieron a la medida de fuerza y comenzaron el lunes- iniciaron las clases aunque sobre el horizonte se pueden apreciar los nubarrones de una nueva medida de fuerza, la que fue votada en asamblea tanto por docentes públicos como privados en caso de que no aparezca sobre la mesa de negociaciones un nuevo ofrecimiento. Serían otras 48 horas el lunes y martes venideros si no hay convocatoria o si hubiera una nueva propuesta salarial que no satisfaga a la docencia.