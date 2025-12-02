Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

El operativo en la zona sur coincidió con el inicio del proceso de renovación de autoridades en uno de los gremios portuarios

La Policía de Santa Fe confirmó este lunes una denuncia sobre pintadas en la zona sur de Rosario. Diez personas con pecheras de un sindicato fueron demoradas el mismo día fijado para el inicio de las elecciones nacionales en la organización.

El procedimiento se llevó a cabo a la madrugada y concluyó con la detención de los sospechosos en la vía pública. El incidente quedó registrado en videos de cámaras de vigilancia de la red pública y esto llamó la atención del personal de la Central de Emergencias 911.

Pasada la una de la mañana, los agentes arrestaron a una decena de hombres en la esquina de bulevar Oroño y Uriburu . Además secuestraron dos vehículos, los materiales que estaban utilizando y teléfonos celulares.

Las personas demoradas este lunes estaban vestidas con remeras del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) . El operativo coincidió con el primer día de las elecciones nacionales en el gremio, un proceso que tuvo coletazos judiciales recientes.

Pintadas Somu Video: Policía de Santa Fe.

Algunos sospechosos utilizaban prendas de color naranja con el número 22 que identifica a la lista oficialista. Este grupo había ido a pintar el paredón de la ochava noroeste del cruce de Oroño y Uriburu, pero la policía los frenó a partir del reporte sobre el monitoreo por video.

A partir del análisis de las imágenes en vivo y el reporte del 911, agentes del Comando Radioeléctrico se encargaron de inspeccionar la zona y finalmente trasladaron a todas las personas que estaban allí. El operativo requirió al menos cuatro patrulleros para retirarlos del lugar e identificarlos.

El procedimiento se dio en el marco de un conflicto ligado a la renovación de autoridades en el Somu. El gremio hizo el llamado a elecciones nacionales entre el primero y el 5 de diciembre, pero dos agrupaciones opositoras a la conducción pidieron la suspensión de los comicios por irregularidades. A nivel local, los referentes de la organización desmintieron una orden judicial en este sentido y aseguraron que la votación está abierta.