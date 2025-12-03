Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

El acto será el domingo, a las 19. Con la apertura del espacio público se completan las obras de puesta en valor de la manzana fundacional de Rosario

La Plaza 25 de Mayo a principios del siglo pasado, cuando estaba rodeada por una reja y sus árboles aún eran pequeños.

La llamada manzana fundacional de Rosario recuperará este fin de semana su estampa original. A la puesta en valor del pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y de la Iglesia Catedral se sumará ahora la inauguración de la recuperación de la Plaza 25 de Mayo . El estreno de las obras será este domingo, a las 19, como parte de las actividades desplegadas durante todo el año por el Tricentenario de la ciudad.

Este lunes, obreros y máquinas apuraban sus tareas para terminar las obras en la primera ágora de la ciudad, que abarcaron la nivelación de suelo, la ampliación de las veredas perimetrales al nivel de la calle, colocación de baldosas graníticas, y también incluyó la reconstrucción de los canteros, y nueva forestación y alumbrado de acuerdo al diseño original de la plaza, entre otros trabajos.

También, se llevaron adelante tareas de restauración en el monumento central, la Columna de la Libertad, y en las dos fuentes, que fueron reparadas por el equipo de conservación que realizó la recuperación del Pasaje Juramento. A la vez, para mejorar el tránsito vehicular, se retiró el estacionamiento a 45º por calle Córdoba, y se dejó un sólo carril para la circulación de autos.

La remodelación en la plaza fue una de las acciones emprendidas por el municipio en el marco de la celebración del Tricentenario de Rosario , que involucraron obras en zonas de alto valor histórico y simbólico, que representarán un valioso legado urbano para toda la ciudad.

En ese contexto, ya se inauguraron los trabajos de recuperación en el Pasaje Juramento, en el Espejo de Agua y sobre las esculturas de Lola Mora y la restauración de los frentes del Palacio Municipal y la Iglesia Catedral.

Obras fieles a la historia

Los trabajos en la Plaza 25 de Mayo comenzaron a mediados de julio y buscaron devolver a la primera plaza de la ciudad su encanto original. Con una inversión cercana a los mil millones de pesos ($ 932.100.857,61, de acuerdo a la licitación), se ampliaron las veredas en todo el perímetro al nivel de la calle, se realizaron trabajos de nivelación de suelos y se mejoró el cruce peatonal en calle Buenos Aires que conecta con el pasaje Juramento.

Además se readecuaron desagües pluviales, y reubicación de sumideros, se ejecutó un nuevo cordón cuneta y se renovaron veredas perimetrales y solados interiores. Se sumaron rampas de accesibilidad, se recuperaron y colocaron nuevas baldosas, se restauraron los bancos de madera y se incorporaron nuevos bancos, cestos y bebederos y se realizaron tareas de iluminación, parquización y jardinería.

El intendente Pablo Javkin destacó la importancia de la obra. “Buscamos devolverle el brillo y la grandeza que tuvo la ciudad en sus orígenes. No tengo dudas de que estamos promoviendo una gran transformación urbana. Son cambios muy importantes en sitios de alto valor simbólico y patrimonial, muy utilizados por los rosarinos y rosarinas, y por aquellos que nos visitan, que quedarán para las próximas generaciones”, sostuvo.

Para Juan Manuel Ferrer, subsecretario de Obras Públicas, “la remodelación y puesta en valor de la Plaza 25 de Mayo, es una de las intervenciones más importantes que tenemos en el marco de las obras del Tricentenario de la Ciudad. Era una deuda histórica ajustar un proyecto urbano, que, conservando su fisonomía, arquitectura, y estructura original, dote de accesibilidad y mejoras integrales”.

El funcionario explicó que el proyecto buscó priorizar al peatón y mejorar el entrono. "La plaza recuperará su esplendor con nueva iluminación, veredas accesibles y un entorno renovado que une historia y futuro. Después de décadas sin una intervención integral, este espacio vuelve a ser el corazón del centro y el punto de encuentro para rosarinos y rosarinas", explicó.

plaza25demayo.jpg La remodelación de la histórica Plaza 25 de Mayo jerarquizará las sendas peatonales, y tendrá nuevos canteros además de mejores accesos a la peatonal Córdoba y al Pasaje Juramento.

La primera plaza

Los historiadores coinciden en afirmar que la actual Plaza 25 de Mayo precedió al primer asentamiento conocido como Pago de los Arroyos, después reconocido como Villa del Rosario y, finalmente, ciudad. El espacio verde estaba allí incluso antes de la revolución a la cual rinde homenaje. También acuerdan en que desde 1700 tuvo un protagonismo central como lugar de encuentro de los vecinos.

La remodelación del histórico espacio público se suma a las tareas de revitalización urbana y de puesta en valor en el Pasaje Juramento, un tramo de gran importancia que conecta de manera peatonal el Monumento a la Bandera con la Plaza 25 de Mayo, que abarcaron mejoras en la fuente y sobre las esculturas de Lola Mora, que recobraron todo su esplendor y su brillo artístico.

En ese lugar, se retiró el piso de placas de mármol de Carrara que se encontraba deteriorado, se demolieron carpetas, contrapisos, y se ejecutó un nuevo piso tipo Dekton. Además, se reparó para poder poner en funcionamiento la fuente de agua. Esas tareas abarcaron retiros de revestimiento de canto rodado, impermeabilizaciones, sellados, carpetas, trabajos en el sistema hidráulico, y en la instalación eléctrica.

A estas iniciativas se suman la restauración de la fachada sobre calle Buenos Aires del Palacio Municipal, que comprendió la restauración del frente y el arreglo de mamposterías con riesgo de derrumbe, para poder devolverle su color original.

En ese edificio de valor patrimonial, se desarrollaron tareas de rehabilitación en las fachadas y las terrazas accesibles para recuperar su calidad material, solucionar sus problemas edilicios y devolverle el aspecto original de principios del siglo XX.

Por su parte, los trabajos de restauración en la Catedral comprendieron tareas de recuperación en las fachadas, las terrazas, y en las torres del edificio. Vale destacar que, el abordaje también alcanzó la Casa Parroquial.

En la iglesia, se cambió de manera completa la cubierta de chapa; se impermeabilizaron las terrazas, la cúpula mayor y las menores; se realizaron trabajos de pintura general, y se reconstruyeron las cornisas y las molduras. También, se repararon los revoques con nuevos, idénticos a los originales.

Además, se implementaron nuevas instalaciones eléctricas por cada terraza, se restauraron objetos y esculturas de metal, se pintaron aberturas, y se trabajó sobre la protección de la herrería y se restauró la existente. Y, también, se colocó nueva zinguería.