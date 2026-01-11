El Ruso Díaz lleva más de 40 años como joyero en Pérez: "Siempre vendí de todo"

El grabador y joyero rosarino Ruben Díaz, egresado de la Escuela Crisol, aparece como el más antiguo en el oficio en Pérez

Rubén Ciriaco Díaz: "Si no hubiera sido joyero o grabador habría sido vendedor de algo porque siempre me gustó"

El grabador y joyero rosarino Rubén Díaz , que vive hace más de 40 años en Pérez, donde tiene el taller y comercio más antiguo de la ciudad, atesora casi medio siglo en el oficio.

Chomba gris y negra rayada, bermuda azul y zapatillas negras, alto, flaco y con cabello canoso abundante, el Ruso Díaz -un egresado de la Escuela Técnica Número 11 Crisol, de Relojería, Joyería, Grabado y Engarzado- habla casi una hora con La Capital en su oficina del fondo de su joyería céntrica de Pérez.

Nacido el 23 de junio de 1963 en el barrio Belgrano de Rosario, Rubén Ciriaco Díaz es hijo del ama de casa y costurera Silvia Benasar y del suboficial de la Armada Ciriaco Díaz , quienes eran vecinos del barrio -“vivían enfrente”- y se pusieron de novios desde muy chicos.

"Riobamba y Nicaragua era el final de Rosario"

-¿Cómo era Riobamba y Nicaragua, donde terminaba Rosario, en los 60 y 70?

-Era el final de Rosario, después no había nada. La Circunvalación no existía. Ahí era todo familiar, era todo lindo, había quintas, eran todas quintas, como la de Luciani, que estaba más acá, y la de Benasar, que era de mi abuelo italiano materno.

-¿Cómo fue tu infancia?

-Era todo lindo. En la esquina de mi casa pescábamos en una laguna. Jugábamos todo el día a la pelota porque era todo campo. Y después cazábamos pájaros como charlatanes y tordos chaqueños enfrente de mi casa. Me acuerdo que estaban mis tíos que tenían palomas. Antes se acostumbraban las riñas de gallo y todo ese mundo. Así era el barrio, la verdad que fue una infancia hermosa.

-¿Cómo era la vida en aquellos tiempos?

-Laburamos toda la vida. Mi vieja cosía y fabricaba bolsos, se la rebuscaba, y en mi casa teníamos un kiosco y una quintita, donde plantábamos lo que quieras: desde berenjenas y melones hasta dátiles. Teníamos tres terrenos, uno de 10 por 30, otro de 10 por 50, y otro de 20 por 30.

-¿Cómo llegó tu viejo a la Armada?

-El estuvo muchos años en la Marina de Guerra como suboficial. En esa época no había laburo y se metían en la Marina y se enganchaban, pero vos lo mirabas a mi viejo y no parecía militar ni en pedo.

-¿Era más civil que una alpargata?

-No, era un pan de Dios. Estuvo destinado en Buenos Aires, en Rosario y varias veces en la Antártida.

-¿A qué jugaban en el barrio?

-Jugábamos al trompo, a la pelota con los pibes porque había canchas por todos lados, a las bolitas, al papelito, éramos humildes entonces jugábamos con las etiquetas de cigarrillos como si fueran figuritas, asi como con las chapitas de las gaseosas. Como no teníamos le dábamos valor a todo eso. Veníamos de abajo, pero nos divertíamos porque venían a jugar hasta los vecinos más grandes. Los padres de los pibes a veces se peleaban por un papelito, era algo que daba risa.

"Dejé las inferiores de Central para seguir en la Crisol"

-¿Dejaste las inferiores de Central por la Escuela Crisol?

-Jugué dos años en Central en sexta y quinta, pero después dejé porque elegí seguir en la escuela. No podía hacer todo: iba a la Crisol en doble turno y trabajaba en las confiterías -Lubec, Mombasa y Silt- donde empecé como levantacopas y terminé como encargado, y en Central practicaba hasta los domingos. Estaba reventado, no me daba el cuerpo.

-¿Cómo llegaste a jugar en Central?

-Con mi primo Ariel Díaz, que tiene mi edad, fuimos a acompañar a probarse en Central a mi primo Alberto Gramajo, dos años mayor, que era mediocampista. Estábamos sentados ahí con Ariel y nos hicieron entrar para probarnos, pero al final quedamos nosotros, que habíamos ido a mirar, y no quedó Alberto Gramajo.

-¿Y qué le pasó a Alberto Gramajo, ese día jugó mal?

-No, Alberto jugó bien. Yo jugaba de 4 y Ariel de 2, y se ve que buscaban altura. Ariel y yo siempre fuimos grandotes.

ruso 3 Marcelo Bustamante / La Capital

-¿Cómo llegaste a la Escuela Crisol?

-Yo iba a estudiar otro rubro. Iba a estudiar tornería en la Técnica 6 y resulta que justo un día antes los hermanos Galván, que eran joyeros -tenían joyería en el barrio Belgrano y en la calle Maipú- y eran amigos de mi viejo, le dijeron: “¿Por qué no le decís al pibe que estudie joyería?” Y a mi viejo le gustó.

-¿Qué te pareció la idea?

-Me gustó la idea porque me dijo: “Yo te doy trabajo enseguida”. Y al tercer año empecé a grabar para ellos.

-¿Fue un consejo que te cambió la vida?

-Fue un consejo que aceptamos y me cambió la vida, realmente, porque ni pensaba estudiar grabado y joyería en la Crisol, donde después conocí a Alicia, mi señora.

Una historia de amor grabada en oro

-¿Se pusieron de novios en la Crisol?

-Sí, Alicia es dos años mayor. Ella terminó la secundaria en otro lado y entró al tercer año de la Crisol para aprender el oficio, cuando estaba Viola entre los profesores de grabado. Entonces la mandaron al taller de grabado, con el profesor Zacarías, quien nos preguntó: “A ver, ¿quién es el voluntario que le va a enseñar a Alicia?” Y el voluntario fui yo. Empezamos a salir, me gradué en el 81, nos casamos en el 85, nos vinimos a vivir a Pérez y seguimos juntos.

>>> Leer más: Carlos Ismael, memoria viviente de una Tablada "llena de terrenos baldíos"

-¿Cómo era la Escuela Crisol?

-Para mí la Crisol fue muy linda, me gustó mucho, aparte hice mucha amistad y hasta el día de hoy nos juntamos con el grupo de la promoción 81. Fue una linda experiencia. Aprendí bien el oficio, me gustó y me abrió el camino para poder llegar a esto.

-¿Aprendiste grabado en la Crisol y joyería trabajando en el oficio?

-Aprendí grabado en la escuela, pero como también me gustaba la joyería me metí, empecé a soldar y aprendí.

-¿Cuál fue tu primer trabajo como joyero?

-Empecé a trabajar en el taller de Mario Inghells, que estaba por Maipú entre Mendoza y San Juan, que tenía como una cuadra. Me venían a buscar a las 5 de la mañana a lo de mi vieja y me traían a las 5 de la tarde. Me tenían encerrado arriba como un preso, en un cuarto, pero no trabajé bajo patrón, yo ponía mis condiciones: trabajaba y me pagaba por producción, que fue lo que más me rindió. Y también le hacía grabados, todos en oro.

-¿Cuándo te independizaste?

-Seguí trabajando así hasta que tuve un taller muy grande. En el 85 tenía mi negocio con el taller, pero después lo cerré cuando empezó a entrar mercadería de Brasil. Empecé a viajar y a vender en Buenos Aires y me iba al norte, inclusive hoy sigo viajando. Ahora fabrico medallas, mi hija las diseña, mando a hacer la laminación en aluminio o en acero, llevan una foto, una imagen de uno de estos 120 santos. Ahora estoy trabajando mucho con las medallas de la Virgen de Itatí. Y después las mando a cortar. Abrí un poco el paraguas, no tengo gente en el taller como antes.

"Soy el joyero más antiguo de Pérez"

-¿Sos el joyero más antiguo de Pérez?

-Y sí porque antes estaban Asili -que tenía una joyería acá enfrente, que murió- y Salvador. Estamos aquí desde el 85. Me casé a los 21 años, en el 87 nació mi hija y ya estábamos en Pérez. Ahora hay algunos chicos que abrieron un local hace poquito, pero no hay otro joyero que se dedique a esto. Ahora estoy derivando un poco y mi hijo hace algo de relojería.

-¿Tu hijo estudió en la Crisol?

-No, hace arreglos de relojería que aprendió acá. Hoy vienen las cosas muy sencillas, la mayoría de las reparaciones se hacen con un cambio. Yo soy soldador, aprendí el oficio de joyero porque cuando fabricábamos en el taller con los chicos hacíamos concursos para ver quién calaba más rápido y quién soldaba más rápido las medallas. Antes era todo mucho más manual. Ahora ha cambiado mucho el trabajo en la joyería.

ruso 4 Marcelo Bustamante / La Capital

-En la década del 60, cuando la Cooperativa de Joyeros fundó la Escuela Crisol, el oro era muy barato y había mucho trabajo en el oficio. Nacía o bautizaban a un niño o niña y le regalaban una joya de oro. ¿Qué pasa ahora?

-En esa época la joyería era mucho más manual y había mucho trabajo en el oficio. Hoy conviene más comprar que fabricar joyas, lamentablemente, porque viene todo importado y es imposible, no se puede competir. Por los impuestos no se puede competir. Y cada vez está peor. Ahora es todo fantasía, ni enchapado ni bañado, es todo dorado. Vos fíjate: tengo este anillo de 5000 pesos, que viene de China. Es un anillo dorado con una piedra de fantasía de buen tallado y brillo, que imita a una piedra verdadera. Calculá que comprar esta piedra me sale más caro que el anillo con piedra y todo. No podés competir de ninguna manera. Si mandás a hacer un bañado te matan con el precio. Nosotros lo hacíamos también, pero no te conviene. Yo tenía un taller de joyería completo, el último, acá a la vuelta, en un galpón grande, pero no me convenía. Iba a la calle Libertad (de Buenos Aires), me daban 10, 20 o 30 kilos de plata y se peleaban para que les fabricáramos. Yo tenía un taller con 20 personas, hacíamos medallas caladas y trabajábamos todo el día. Hoy no hacemos dos medallas, viene todo de afuera.

-¿Qué trabajos hacés ahora en el taller de joyería?

-Puedo hacer algo personalizado como algún anillo con las iniciales o una pulsera con el nombre, y algunos arreglos, pero la joyería que aprendimos o conocimos tiene muy poco campo de trabajo.

-¿Sos uno de los pocos egresados de tu promoción de la Crisol que trabaja en el oficio?

-Sí. La única que está grabando es Claudia Quirós. Al que admiro mucho es a Dante Conti, que trabaja en la Casa de las Alianzas. Es un joyero que hace lindas cosas artesanales y a la tarde da clases.

ruso 2 Marcelo Bustamante / La Capital

-¿Cuál fue la clave para trabajar más de 50 años en el oficio?

-La perseverancia, haber aprendido el oficio que siempre me gustó y haber agarrado el maletín y salir a caminar. Empecé a fabricar y a viajar a vender. Ahí crecí, me iba a vender a Corrientes. Era una risa, me llevaba un maletíncito con medallas de plata, de oro, de todo. Y lo sigo haciendo. El otro día cuando me llamaste estaba en Itatí con Julio Díaz, un compañero nuestro de la Crisol a quien quiero darle una mano y estoy viendo cómo hago. Acá sigo porque me gusta y le doy para adelante, soy medio inquieto.

-¿Cómo es un día de tu vida?

-A las 5 de la mañana estoy levantado. Trabajo todo el día y me voy a dormir entre las 11 y las 12 de la noche. Me puedo acostar a la 1 o 2 de la mañana que a las 5 ya estoy arriba. Tengo este parque acá enfrente con los pájaros, me gusta caminar, disfruto de eso. Saco a Coquita, la perra que le regalaron a mi hijo, que era tan chiquita me la puse acá y ya se quedó, no se fue nunca más, y está cieguita. Ahora no voy tanto al taller, acomodo. Un día común abrimos a las 9, pero siempre abro a las 8 y por eso me cargan. A las 8:15 ya está abierto el negocio. En eso soy muy estricto, siempre me gusta ser puntual. Tengo esa forma: si me comprometo trato de cumplir. A los chicos trato de enseñarles todo y les digo: siempre tienen que tener continuidad en algo, que les dé una proyección. Y que estudien y le den para adelante.

-¿Más allá de haber aprendido el oficio te destacaste por tu capacidad vendedora?

-Sí, no es una sola cosa. Hace casi 30 años que le vendo medallas y rosarios al Arzobispado de Corrientes, todo eso me hizo crecer bastante y doy gracias a Dios. Pasa que a veces te encontrás con cada administrador que no sabe manejar un negocio. No es fácil manejar un negocio. Siempre digo que me voy a retirar, pero siempre estoy haciendo algo.

Leer más: La escuela a la que vino Messi

-¿Quién fue tu mejor maestro de grabado en la Crisol?

-Los mejores maestros fueron Atilio Viola y Eduardo Pendino. Viola era un hombre grande buenísimo, muy gaucho. Además con ellos aprendí cincelado, un oficio que no se daba en la escuela. En la primera promoción del Liceo Aeronáutico nos pidieron a la escuela que les hiciéramos los sables, y entré con Viola y Pendino a hacer el cincelado, y ahí aprendí. Y Pendino era muy amigo de Juan Carlos Mastromauro, el maestro de joyería, pintor y un personaje de la Crisol. La verdad que no podemos quejarnos de los profesores que tuvimos. Después estaba como rectora la Riccomi, que se peleó con unos cuantos y muchos no la querían, pero no era mala persona, era muy recta. Era una época complicada y había que saberla llevar, a mí me quería un montón. Tengo un buen recuerdo de la escuela.

-¿Qué pasó con la Crisol que perdió el edificio de la Cooperativa de Joyeros, en Entre Ríos 1443?

-No sé qué pasó, si fue por una cuestión política o por otra cosa. Lástima que hubo algo raro con el edificio. La escuela perdió el edificio por algún error en la época de Repsis como director. Una vez me llamaron para trabajar en la escuela, en un proyecto de llevarla a la Siberia. Y después, en los 90, cuando estuve en política, hubo una posibilidad de traer la escuela a Pérez, hasta que vino Menem y destruyó todas las escuelas técnicas.

-¿Como hace ahora este gobierno con las escuelas técnicas y con la industria?

-Lamentablemente. Este gobierno nos arruinó otra vez. No sé cómo ganó, la verdad no entiendo, con el que hablo le está haciendo un chiquero. Yo hablo con los compañeros de la escuela y les digo que con Néstor crecí un montón, y este gobierno arruinó todo. No sé cómo les cambió la mente a los chicos. Hay gente que todavía está esperando algo y le digo: a ver explicame, antes vos viajabas, tenías bien a tu papá, tenías plata, había jubilaciones, había esto, lo otro. Ahora sacaron todo, no hay subsidios ni nada. ¿Dónde está la plata? Y están pidiendo plata y nos están endeudando de nuevo. Ahora se llevan hasta el oro. Antes hacían el Procrear y ahora los venden. Están regalando el país.

-¿Había que corregir los errores?

-Es cierto que había que hacer algunos cambios porque había algunas intendencias donde siempre me he peleado con compañeros, como uno de Itatí que terminó en cana. Había contrabando de cigarrillos o por ahí había 6.000 habitantes y tenía 12,000 votantes. Yo se los digo de frente manteca: lo que está mal hay que corregirlo. Pero estos de ahora están destruyendo todo y la gente no lo ve. Lo veo muy triste y a estos no los veo por el buen camino. La gente está calma porque triplicaron o cuadriplicaron la ayuda. Hay cualquier cantidad de planes, es impresionante, y es la única manera de parar un poco la bronca.

-¿Cómo está la situación económica?

-Es una locura. Cada vez tenemos más presión fiscal. Este gobierno me parece que está eligiendo mal el camino. Tengo clientes que se están comiendo la mercadería. Tengo un amigo que fabrica zapatos, que me dice que ya vinieron tres que cerraron a decirle: «¿Querés que te regale el cuero porque no tengo forma de seguir fabricando?» Todo igual. Terrible. Y en la época de Néstor y Cristina no daban abasto. Tenían tres turnos. En esa época tomamos más gente. Hoy no quiero tomar a nadie. A nadie, y si puedo sacarme gente de encima me los saco a todos. Los tomamos ahora por los tres meses de laburo fuerte y listo, pero no es porque no quiero es porque no me dan los números.

"Soy un rosarino que vive en Pérez"

-¿Sos más perecino que rosarino?

-No, me siento rosarino, soy un rosarino que vive en Pérez, que no me escuchen acá, pero tengo muchos amigos en Rosario y están mi vieja, mis dos hermanos, mis sobrinos, pero me crié en Pérez. Me casé joven. Tengo más de media vida en Pérez. Fui presidente de la subcomisión de fútbol del Club Nueva Unión, donde jugamos por primera vez la final del Mundialito de Arteaga.

-¿Pérez parece un barrio de Rosario?

-Sí, prácticamente estamos pegados. Antes era muy tranquilo, ahora se está poniendo un poquito más complicado, desde que abrieron esa avenida. Hay mucho control policial. La verdad que se mueve la policía. El otro día justamente estaba hablando porque están robando mucho. Los agarran. pero el tema es que los largan a los cinco minutos. En esta época hay que tener cuidado porque viene gente de afuera, Nos hicieron un robo muy grande hace ocho años, me arruinaron por muchos años. Nos vinieron estudiand . Yo no estaba, estaban mis hijos, que la pasaron muy mal porque a mi hijo lo ataron, y se asustaron mucho. Mi hija no quería volver a trabajar en el negocio. Fue un golpe grande, pero gracias a Dios en Buenos Aires me había portado bien con todos y a la semana prácticamente tenía más mercadería para vender que la que me habían llevado. Me la dieron a pagar, sin firmar nada, aglo que valoré mucho y me ayudó a levantar.

>>> Leer más: El barrio de la escuela de Messi fue el primero creado por Perón en Rosario

-¿Sos un trotamundos de la joyería con tus viajes por el país?

-No como antes. Ahora viajo cada dos o tres meses. Por ahí mando mercadería. Ahora fui hasta hasta Itatí, en Corrientes, a entregar mercadería porque el 8 era el día de la Virgen, pero estuve tres días clavado porque me agarró la tormenta. A veces voy hasta Misiones. Antes viajaba un montón, iba hasta Puerto Iguazú, Capioví y El Dorado. Tengo clientes que ya de son amigos, algunos se hicieron clientes con la pandemia. Tengo clientes en el Chaco, tengo gente de San Juan y La Rioja a la que conocí por medio de otros viajeros y le mando medallas, pero ahora se frenó mal.

-¿Estás feliz por haber sido grabador y joyero en vez de tornero?

-Sí, toda la vida. Soy feliz con lo que hago, me gusta, no lo hago por obligación y lo haré hasta cuando me dé el cuero.

-¿Elegirías lo mismo?

-Sí, porque no me puedo quejar.

-¿Cómo te definís? ¿Como joyero, grabador o vendedor?

-Como quieras llamarme. Yo me considero un comerciante del montón, a los que no nos sobra nada. Soy uno más del grupo de la Crisol, no me gusta sobresalir. A las malas las he vivido: estuve muy mal en 2001, me arruinaron con cheques de vuelta, y tuve que empezar de nuevo. Hay épocas que no son fáciles. Hoy me agarran más o menos acomodado. Por eso te digo que la gente que no vivió las épocas de Menem lo toma todo como una joda. A este lo están tomando como una joda, algunos se ríen. Y me parece que va por mal camino, ojalá me equivoque. Siempre digo que hay que apoyar, pero a este muchacho lo escucháis hablar y es una joda. Yo no sé cómo ganó. Ahora dijo que había superventa en todos los comercios. Estuve en Once, en Buenos Aires, hará 20 días, y está irreconocible. Parece otro país. Me decían que no se vende nada. Y encima esto de lo importado arruinó a más de uno. Vos los escucháis y no lo votó a nadie, pero después están todos puteando.

-¿Si no hubieras sido grabador o joyero qué habría sido de tu vida?

-Habría sido vendedor de algo porque siempre me gustó. Calculá que mis padres tenían kiosco y almacén, y siempre ayudé a mis viejos desde chico: cuando sembraban me iba a vender fruta, nunca me dio vergüenza decirlo.

-¿Quién te puso “Ruso” en la Crisol?

-La Negra Ceballos.

-¿Por qué?

-Porque cuando salíamos siempre tenía plata porque trabaja en Lubec, Mombasa y Silt. Empecé de lavantacopas y terminé de encargado. En algún momento lo tuve de empleado hasta a mi viejo. Fue un día que la Negra Ceballos dijo: “Este es un ruso”.