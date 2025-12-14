La Capital | El Mundo | Australia

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía

El tirotéo ocurrió durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en una playa. Hay 29 heridos

14 de diciembre 2025 · 10:04hs
Policía en el escenario del tiroteo registrado este domingo en Sídney

Policía en el escenario del tiroteo registrado este domingo en Sídney, Australia

La Policía de Australia dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney que dejó 12 fallecidos y 29 heridos fue "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos agresores, uno que resultó abatido y otro detenido.

"A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nswpolice/status/2000143966101246353?s=20&partner=&hide_thread=false

Un acto "cobarde"

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

Por su parte, el jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como «un acto cobarde y aterrador de violencia» y afirmó que "el objetivo fue la comunidad judía".

"Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo", declaró Minns en la misma comparecencia.

Escenas de pánico

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecen al menos dos atacantes vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo y varias víctimas tendidas en el suelo atendidas por paramédicos.

La Policía de Nueva Gales del Sur pidió a la población evitar la zona y exhortó a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio, mientras agentes y servicios de emergencia se desplegaban en el área para evaluar la situación.

Nada más conocer la noticias, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se hacía eco del suceso en redes sociales, donde declaró que las escenas en Bondi eran "angustiosas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlboMP/status/2000133674583687452?s=20&partner=&hide_thread=false

