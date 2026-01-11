Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Más de diez mil personas fueron detenidas durante las dos semanas de manifestaciones. El país sigue sin internet ni servicio telefónico

La represión a las protestas a nivel nacional en Irán dejaron al menos 538 muertos y se teme que haya aún más fallecidos, según precisaron activistas este domingo, mientras Teherán advirtió que el Ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10.600 personas fueron detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos que basa sus datos en activistas en Irán que verifican la información. La agencia fue precisa en rondas anteriores de disturbios en el país. En cuanto a las muertes, detalló que 490 eran manifestantes y 48 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

Sin internet en todo el país y con las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se volvió más difícil.

El gobierno iraní no brindó una cifra total de víctimas en las manifestaciones.

Existe incertidumbre ante la posibilidad de que el apagón informativo envalentone a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta. Los manifestantes inundaron las calles de la capital del país y de la segunda ciudad más grande nuevamente en la mañana de este domingo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció su apoyo a los manifestantes: “Irán está mirando a la libertad, quizás como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!", publicó en redes sociales.

Según fuentes cercanas a las discusiones internas de la Casa Blanca, Trump y su equipo de seguridad nacional evalúan una amplia gama de posibles respuestas contra Irán, que incluyen ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel,

La amenaza iraní de atacar al Ejército estadounidense e Israel ("el territorio ocupado", lo llamó) se produjo durante un discurso de Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento. “En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos. No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza”, dijo Qalibaf.

Los legisladores gritaron: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

Protestas sin fin

Videos publicados en internet desde Irán, probablemente utilizando transmisores satelitales Starlink, mostraron a manifestantes reuniéndose en el barrio de Punak, al norte de Teherán. Parecía que las autoridades habían cortado las calles, mientras los manifestantes agitaban sus celulares encendidos. Otros golpeaban objetos de metal mientras estallaba pirotecnia.

“El patrón de protestas en la capital ha tomado en gran medida la forma de reuniones dispersas, de corta duración y fluidas, un enfoque moldeado en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno”, dijo la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos.

En Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, las imágenes mostraban a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad. También parecía haber protestas en Kerman.

La televisión estatal iraní hizo que sus corresponsales aparecieran en las calles de varias ciudades para mostrar áreas tranquilas con una fecha estampada en la pantalla, aunque no se mostraron zonas de Teherán y Mashhad.