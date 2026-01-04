En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

La fuerza especializada celebró un nuevo aniversario con la incorporación de herramientas y elementos de protección para sus intervenciones

La Agrupación de Bomberos Zapadores de Rosario cumplió 122 años y el aniversario fue el marco para repasar la incorporación de nuevo equipamiento destinado a mejorar la respuesta ante incendios y otras emergencias en la ciudad y la región.

Durante el acto conmemorativo, autoridades provinciales destacaron la inversión realizada en los últimos dos años para reforzar los recursos con los que cuenta el cuerpo especializado, una fuerza que interviene en promedio en unas 3.000 situaciones por año, muchas de ellas de alto riesgo y baja visibilidad pública.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial señalaron que el objetivo de las compras fue fortalecer tanto la capacidad operativa como la protección personal de los efectivos que integran la agrupación. En ese marco, se remarcó que el equipamiento apunta a reducir riesgos durante las intervenciones y a optimizar los tiempos de respuesta ante distintos tipos de siniestros.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni , subrayó que la inversión en seguridad no se limita a la infraestructura policial o penitenciaria, sino que también incluye a los cuerpos especializados que actúan ante emergencias urbanas y ambientales . En la misma línea, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira , destacó el rol que cumplen los Bomberos Zapadores dentro del sistema de seguridad pública y su participación frecuente en operativos fuera de Rosario cuando la magnitud de los incendios lo requiere.

Más de 400 mil dólares en equipamiento

Según detallaron desde la provincia, en 2024 se destinaron cerca de 185.000 dólares a la compra de elementos de protección personal, entre ellos máscaras antiflama, botas y guantes. En tanto, durante 2025 se sumó equipamiento por otros 229.793 dólares, con foco en incendios forestales y situaciones de mayor complejidad.

Entre los materiales incorporados se encuentran bombas portátiles de alta presión para incendios forestales, motosierras, sopladoras, mangueras, lanzas de incendio, palas y machetes de alta resistencia, herramientas clave para el combate del fuego en zonas rurales y periurbanas.

Las autoridades señalaron que la renovación de recursos busca acompañar la tarea cotidiana de una agrupación que combina funciones policiales con una fuerte impronta de servicio comunitario, y que interviene tanto en incendios estructurales como forestales, rescates y situaciones de riesgo para la población.