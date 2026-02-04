Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero: cómo es el registro en Arca

Información General
Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Economía
Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía
Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"
POLICIALES
Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
Política
Pullaro: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"
La Ciudad
Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan
Economía
El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales
La Región
Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo
Ovación
Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"
Ovación
El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"
Información General
El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco
El Mundo
Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones
Economía
Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento
El Mundo
"Operación Bolsa de Basura": polémica por los nombres de las redadas de ICE en EEUU
Información General
Australia: un chico de 13 años nadó cuatro horas para salvar a su familia
Información General
Allanaron oficinas de Elon Musk en París por imágenes sexualizadas con IA
Policiales
Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano
Política
La ministra de Seguridad y Romina Diez confirman que sigue el Plan Bandera
Política
Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar
Política
Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica del sable