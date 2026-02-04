La Capital | Información General | empleadas domésticas

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero: cómo es el registro en Arca

La escala salarial del personal de casas particulares no registra aumentos y mantiene los valores vigentes desde enero en todo el país

4 de febrero 2026 · 13:31hs
El empleador debe abonar el salario antes del cuarto día hábil del mes siguiente al período trabajado

El salario de las niñeras y empleadas domésticas en febrero se mantiene sin cambios respecto del primer mes del año. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) todavía no definió una nueva actualización paritaria, por lo que continúan vigentes los valores fijados en la última resolución oficial.

El trabajo en casas particulares es uno de los sectores más extendidos en los hogares argentinos y cuenta con una escala salarial mínima obligatoria que rige en todo el territorio nacional. Hasta el momento, la CNTCP no anunció una revisión, aunque el esquema salarial podría volver a analizarse en función de la inflación y del contexto económico general.

A su vez, el régimen de trabajo en casas particulares garantiza derechos laborales que los empleadores deben cumplir cuando el vínculo está registrado. Entre ellos se incluyen el pago del aguinaldo, las vacaciones anuales, los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social.

Salarios del personal de casas particulares en febrero 2026

La escala salarial se organiza según la categoría laboral y la modalidad de contratación: con retiro o sin retiro. Los valores corresponden a salarios mínimos brutos.

Personal con retiro (Aquellos que cumplen su jornada laboral y luego regresan a su domicilio)

  • Valor por hora: $3.250,10

  • Salario mensual: $398.722,14

Personal sin retiro (Incluye a quienes residen en el domicilio donde prestan servicios)

  • Valor por hora: $3.494,25

  • Salario mensual: $441.806,54

Además del salario básico, la normativa vigente establece adicionales obligatorios. El principal es el adicional por antigüedad, que suma un 1% del salario mensual por cada año trabajado.

El empleador debe abonar el salario antes del cuarto día hábil del mes siguiente al período trabajado.

Cómo registrar a una empleada doméstica en Arca

La registración del personal de casas particulares es obligatoria, sin importar la cantidad de horas trabajadas ni la modalidad del vínculo. El trámite se realiza de forma online a través de Arca y requiere seguir este sencillo procedimiento:

  1. Ingresar al sitio web de Arca con CUIL o CUIT y clave fiscal.

  2. Cargar el CUIL del trabajador, cuyos datos personales aparecen de forma automática.

  3. Completar la información adicional solicitada por el sistema.

  4. Ingresar el domicilio del trabajador, seleccionándolo de la base existente o cargando uno nuevo.

  5. Detallar las características del empleo, como tipo de tareas, horas semanales, modalidad de pago, remuneración y fecha de ingreso.

  6. Indicar el domicilio laboral, donde se realizan las tareas.

  7. Verificar y confirmar los datos, antes de finalizar el registro.

