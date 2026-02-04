La Capital | La Ciudad | desaparecido

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

El hombre se ausentó de su domicilio el pasado 21 de enero y desde entonces no se ha tenido contacto con él

4 de febrero 2026 · 10:46hs
Desaparecido. El hombre falta de su hogar desde fines de enero.

Desaparecido. El hombre falta de su hogar desde fines de enero.

La Fiscalía Regional 2 emitió este miércoles un pedido de colaboración urgente a la población para dar con el paradero de Facundo Romero Bailone, un hombre de 38 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 21 de enero de 2026.

Según la información suministrada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hombre se ausentó de su domicilio en Rosario y, desde entonces, no se ha tenido contacto con él.

Para facilitar su identificación, las autoridades difundieron las siguientes características: su estatura es de 1.75 metros, contextura robusta, cabello corto de color castaño claro y tez blanca.

Además, el hombre posee un tatuaje con el nombre "Lucia" en uno de sus brazos y otros tatuajes en las piernas.

Cómo colaborar para dar con el paradero

Desde los organismos oficiales se solicita que cualquier persona que pueda aportar datos certeros sobre su ubicación se comunique de inmediato con la central de emergencias 911.

También es posible contactarse a través de las redes sociales oficiales de la Fiscalía Regional 2 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

