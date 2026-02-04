Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: "Está dispuesto a ir donde le digan"

En medio de los rumores por una posible visita del mandatario argentino al Reino Unido, se especula con un encuentro con la estrella del rock mundial

Sin ninguna confirmación oficial, en las últimas horas trascendió un rumor que afirma que la leyenda del rock Mick Jagger "quiere conocer" al presidente Javier Milei . Esta hipotética reunión se daría en el marco de una visita, no programada hasta el momento, en la agenda del mandatorio argentino: un viaje a Londres en abril.

Esta cita en el calendario anual del libertario estaría vinculado a tratar temas como los acuerdos bilaterales con el Reino Unido y el histórico conflicto por las Islas Malvinas.

Las especulaciones en torno a un posible desembarco en el terriotorio europeo provienen de cuando el propio dirigente lo anticipó en una entrevista con el diario "The Telegraph" en diciembre pasado. En caso de llevarlo a cabo, se trataría de la primera visita de un presidente argentino al Reino Unido en este siglo . El último jefe de Estado en viajar fue Carlos Menem en 1998.

Cómo surgió el rumor sobre Mick Jagger y Javier Milei

La periodista Cristina Pérez aseguró, durante su programa en LN+, que el artista británico quiere conocer al presidente argentino: "Mick Jagger pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para conocerlo". La revelación de la conductora dejó atónitos a los integrantes del estudio, sorprendidos por lo impactante que podría ser este encuentro.

En este sentido, la periodista agregó que un empresario habría hecho un contacto informal entre el entorno del músico y del presidente argentino.

Además, Pérez compartió la reacción que habría tenido el mandatario libertario al enterarse de esta posible reunión: "Parece que el tipo me ama, pero no sabe que él es mi máximo ídolo". Esto surge por el fanatismo del libertario por los Rolling Stones desde hace mucho tiempo, donde en reiteradas ocasiones expresó que el grupo musical era "la mejor banda de la historia".

Su pasión por el género es de público conocimiento, ya que Milei había comentado que integró una banda llamada "Everest" durante su juventud, la cual trataba "puro rock and rolling stones".