Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: "Está dispuesto a ir donde le digan"

En medio de los rumores por una posible visita del mandatario argentino al Reino Unido, se especula con un encuentro con la estrella del rock mundial

4 de febrero 2026 · 12:16hs
Javier Milei reconoció como su máximo ídolo a Mick Jagger

Javier Milei reconoció como "su máximo ídolo" a Mick Jagger

Sin ninguna confirmación oficial, en las últimas horas trascendió un rumor que afirma que la leyenda del rock Mick Jagger "quiere conocer" al presidente Javier Milei. Esta hipotética reunión se daría en el marco de una visita, no programada hasta el momento, en la agenda del mandatorio argentino: un viaje a Londres en abril.

Esta cita en el calendario anual del libertario estaría vinculado a tratar temas como los acuerdos bilaterales con el Reino Unido y el histórico conflicto por las Islas Malvinas.

Las especulaciones en torno a un posible desembarco en el terriotorio europeo provienen de cuando el propio dirigente lo anticipó en una entrevista con el diario "The Telegraph" en diciembre pasado. En caso de llevarlo a cabo, se trataría de la primera visita de un presidente argentino al Reino Unido en este siglo. El último jefe de Estado en viajar fue Carlos Menem en 1998.

Cómo surgió el rumor sobre Mick Jagger y Javier Milei

La periodista Cristina Pérez aseguró, durante su programa en LN+, que el artista británico quiere conocer al presidente argentino: "Mick Jagger pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para conocerlo". La revelación de la conductora dejó atónitos a los integrantes del estudio, sorprendidos por lo impactante que podría ser este encuentro.

En este sentido, la periodista agregó que un empresario habría hecho un contacto informal entre el entorno del músico y del presidente argentino.

Además, Pérez compartió la reacción que habría tenido el mandatario libertario al enterarse de esta posible reunión: "Parece que el tipo me ama, pero no sabe que él es mi máximo ídolo". Esto surge por el fanatismo del libertario por los Rolling Stones desde hace mucho tiempo, donde en reiteradas ocasiones expresó que el grupo musical era "la mejor banda de la historia".

Su pasión por el género es de público conocimiento, ya que Milei había comentado que integró una banda llamada "Everest" durante su juventud, la cual trataba "puro rock and rolling stones".

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la entrega de camionetas para las fuerzas federales. 

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera

El presidente Javier Milei llegará a San Lorenzo para el acto en conmemoración del combate.

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

El presidente Javier Milei llegará a San Lorenzo para el acto en conmemoración del combate.

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar

Hasta el momento, el sable corvo de San Martín permanecía en el Museo Histórico Nacional, custodiado por Granaderos

El gobierno dispuso el traslado del sable corvo de San Martín: quedará bajo tutela militar

