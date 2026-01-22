Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

La Ciudad
El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
El Mundo
Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
Información General
Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Policiales
Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Información General
Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia
Policiales
Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
La Ciudad
Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
Política
Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Educación
Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
La Ciudad
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad
¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
Información general
La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo