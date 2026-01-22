La Capital | La Ciudad | agua

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Aguas Santafesinas interrumpió este miércoles el servicio desde las 21 y hasta la medianoche por tareas en la planta potabilizadora debido a camalotes

22 de enero 2026 · 10:40hs
La empresa Aguas Santafesinas cortó este miércoles, durante varias horas, elsuministro de agua potable en amplios sectores de Rosario y en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, debido a tareas de mantenimiento no programadas en la Planta Potabilizadora Rosario.

Según precisó la empresa, los trabajos son impostergables y están vinculados a la presencia de residuos vegetales y camalotes en la toma de agua del río Paraná. Esa acumulación reduce la capacidad de captación y obliga a intervenir de urgencia para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

El trabajo se realizó entre 21 y la medianoche, cuando se finalizaron las tareas y se normalizó el servicio.

Qué zonas estuvieron afectadas

La interrupción del servicio fue en las zonas centro, sur y suroeste de Rosario, además de la totalidad de Villa Gobernador Gálvez. Desde la empresa aclararon que, una vez finalizadas las tareas, que incluyeron trabajos subacuáticos a cargo de buzos, el servicio se reestableció de manera paulatina, hasta recuperar los niveles habituales de presión.

Cómo comunicarse con Aguas Santafesinas

Para reclamos o consultas, los usuarios pueden comunicarse a través del WhatsApp 341 6950008 o ingresar al sitio web oficial www.aguassantafesinas.com.ar.

La presencia de camalotes en el Paraná es un fenómeno recurrente en determinados períodos del año y suele generar complicaciones en las plantas potabilizadoras que toman agua directamente del río, lo que obliga a este tipo de intervenciones.

