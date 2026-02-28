La Capital | La Ciudad | Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas aplica una suba de tarifa del 14% promedio y entra en vigencia el nuevo esquema

El incremento no será igual para todos los usuarios ya que con el nuevo régimen "quienes consumen más, pagan proporcionalmente más", explicaron desde la empresa

28 de febrero 2026 · 18:47hs
Aguas Santafesinas cambiará su forma de medir el consumo y supone un incremento promedio del 14%

Aguas Santafesinas cambiará su forma de medir el consumo y supone un incremento promedio del 14%

Los vecinos de Rosario y el resto de la provincia tendrán un nuevo golpe al bolsillo. A partir del 1º de marzo, comenzará a regir un nuevo esquema tarifario de Aguas Santafesinas (Assa), que expresa un 14% de aumento promedio en cada boleta, entre otros puntos. La empresa explicó que esta modificación garantiza “sostenibilidad, equidad y transparencia”.

El nuevo esquema surge a partir de la sanción de la ley Nº 14.272, que declaró en emergencia el servicio de agua potable y habilitó a cambiar el esquema que estaba vigente desde 1995.

La actualización de la tarifa se debe a cambios en la forma de calcular el precio del metro cúbico de agua, que “ahora se determinará según un Costo Medio Ponderado que refleja los gastos reales de producción y distribución, como energía, insumos, mantenimiento y mano de obra”, indicaron desde Assa. Esta forma de calcular, agregaron, “contará con mecanismos automáticos de actualización basados en índices objetivos”.

Aguas Santafesinas presenta, a partir de este domingo, un esquema de bandas de consumo progresivas, un cargo fijo diferenciado, una nueva Tarifa Social, integración de acueductos al sistema general y “reglas claras para exenciones y cargos especiales”.

Nuevo régimen tarifario

Aguas Santafesinas presentó su nuevo esquema a principios de febrero. En dicha oportunidad, adelantó un aumento promedio del 14% a partir del segundo bimestre. La implementación será gradual.

Desde la firma, expresaron: “En esta primera etapa de implementación, se aplicará el nuevo precio del metro cúbico definido por la Resolución MOP N° 1296/25, pero con un tratamiento diferencial para el bloque inicial de consumo, al 80% del valor base; criterio que seguirá también el cargo fijo, con el objetivo de moderar el impacto inicial en los usuarios residenciales. Este criterio de aplicación inicial responde a las pautas de gradualismo previstas en la propia resolución”.

La ley provincial Nº 14.272 permitió al Poder Ejecutivo redefinir el régimen tarifario hacia uno “sostenible que se pueda mantener en el tiempo, equitativo teniendo en cuenta las distintas realidades sociales, trasparente y previsible”.

En este sentido, el cargo fijo será diferenciado, reconociendo "los costos básicos del servicio y variándolo según el tipo de inmueble".

Cómo se calcula el precio del gua

A partir de este cambio, el precio se define en función de un Costo Medio Ponderado, que refleja cuánto cuesta realmente producir y llevar el agua hasta los hogares y establecimientos en toda la provincia.

Este valor incluye, entre otros aspectos, la mano de obra, energía, insumos químicos, mantenimiento y costos operativos generales. El precio inicial del metro cúbico se fija en poco más de 640 pesos y se ajustará por índices objetivos.

El nuevo régimen tarifario implica que "quienes consumen más, pagan proporcionalmente más y se diferencian usuarios residenciales y no residenciales", explicaron desde la empresa y remarcaron que se logra debido a las bandas de consumo progresivas.

