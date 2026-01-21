Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Aguas Santafesinas interrumpirá el servicio desde las 21 en varias zonas de Rosario por la presencia de camalotes en el Paraná

La empresa Aguas Santafesinas informó que este miércoles , a partir de las 21 horas , será necesario interrumpir de manera transitoria el suministro de agua potable en amplios sectores de Rosario y en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez , debido a tareas de mantenimiento no programadas en la Planta Potabilizadora Rosario.

Según precisó la empresa, los trabajos son impostergables y están vinculados a la presencia de residuos vegetales y camalotes en la toma de agua del río Paraná. Esa acumulación reduce la capacidad de captación y obliga a intervenir de urgencia para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

La interrupción del servicio alcanzará a las zonas centro, sur y suroeste de Rosario , además de la totalidad de Villa Gobernador Gálvez . Desde la empresa aclararon que, una vez finalizadas las tareas, que incluyen trabajos subacuáticos a cargo de buzos, el servicio comenzará a restablecerse de manera paulatina , hasta recuperar los niveles habituales de presión.

No se informó un horario preciso de normalización, ya que dependerá de la duración de las tareas y de la evolución de las condiciones en la toma de agua.

Recomendaciones a los usuarios

Ante la posible falta de suministro o baja presión, Aguas Santafesinas solicitó a los usuarios que cuenten con tanques o reservas domiciliarias hacer un uso responsable del recurso mientras dure la intervención.

Además, la empresa advirtió que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios de turbiedad. En esos casos, se recomienda dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.

Cómo comunicarse con Aguas Santafesinas

Para reclamos o consultas, los usuarios pueden comunicarse a través del WhatsApp 341 6950008 o ingresar al sitio web oficial www.aguassantafesinas.com.ar.

La presencia de camalotes en el Paraná es un fenómeno recurrente en determinados períodos del año y suele generar complicaciones en las plantas potabilizadoras que toman agua directamente del río, lo que obliga a este tipo de intervenciones.