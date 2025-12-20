El tiempo en Rosario: las lluvias seguirán durante el domingo

Se esperan tormentas aisladas en las primeras horas de la jornada y una intensificación del fenómeno hacia la noche

Las lluvias que cayeron sobre Rosario y la región en el primer tramo del sábado dejaron un ambiente propicio para que se sigan desarrollando eventos de inestabilidad. Así, el tiempo del domingo rosarino tendrá a las tormentas nuevamente como protagonistas .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo habrá tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana , vientos que llegarán desde el norte, aunque sin ráfagas como ocurrió este sábado.

La tarde traerá una pausa a las lluvias , ya que se espera que esté mayormente nublado pero sin eventos de precipitaciones.

Hacia la noche, las probabilidades de tormentas son más altas y se espera que las mismas comiencen hacia el final de la jornada y se extiendan, al menos, hasta la madrugada del lunes.

Por su parte, los termómetros permiten pensar en una jornada agradable: la temperatura mínima será de 21º y la máxima no pasará de los 29º.