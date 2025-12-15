Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

En unas horas ceirra el plazo para anotarse en el profesorado y las licenciaturas en Actividad Física y Sistemas de Cuidado

La facultad de Ciencias del Deporte funcionará en el gimnasio de la UNR, donde actualmente se dictan talleres y cursos de capacitación.

A unas horas de que cierre el plazo para la preinscripción, unas 1.200 personas se anotaron para empezar a cursar alguna de las cuatro carreras que se dictan en la facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado , la nueva unidad académica creada en la Universidad Nacional de Rosario.

El número de quienes ya completaron el trámite virtual para sumarse a la facultad, creada en diciembre del año pasado, se encuentra cerca de los ingresantes que ostentan otras más tradicionales como Ingeniería, Ciencia Política o Bioquímica, e incluso casi igualan a quienes empiezan a cursar el primer año de Derecho, de acuerdo al último anuario estadístico publicado por la UNR.

Hasta el lunes a la mañana, en números redondos, la licenciatura en Deportes sumaba unos 500 inscriptos, el profesorado de Educación Física tenía 350 anotados; la tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor sumaba 200 personas y otras 150 habían elegido la la licenciatura en sistemas integrales del cuidado.

Las nuevas carreras de grado _el profesorado y las licenciaturas_ tienen una duración de cuatro años, mientras que la tecnicatura será de tres años. La nueva facultad tiene su sede en el gimnasio de la UNR, en Moreno al 400, donde actualmente se dictan los cursos de capacitación de la Dirección de Educación Física. Las clases comenzarán en abril del año próximo, como en el resto de las unidades académicas de la universidad pública local.

La creación de la facultad forma parte de un proceso de diversificación de la oferta académica de la UNR, abarcando trayectos que tradicionalmente no estaban contenidos en su propuesta de estudios, priorizando aquellos relacionados con las transformaciones producidas a escala global en el campo del conocimiento y con la demanda de jóvenes y personas adultas que desean capacitarse en nuevas áreas para que puedan acceder en forma gratuita.

En ese marco, en los últimos cuatro años, se crearon las carreras de Turismo, Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria, Corretaje Inmobiliario, Inteligencia Artificial, Seguridad Ciudadana y Ciencias de Datos, entre otras alternativas.

Una nueva facultad, en tiempos difíciles

Para el rector de la UNR, Franco Bartolacci, la cantidad de preinscriptos que ostenta la nueva facultad, "es alentador". El funcionario recordó que "como ha pasado con todas las carreras nuevas pusimos en marcha en los últimos años, cuando abrimos la inscripción encontramos que hay mucha gente interesada".

Bartolacci destacó a la creación de una nueva facultad en el ámbito de la universidad pública como un "hecho histórico". La última unidad académica abierta en la UNR fue la facultad de Psicología, un hecho del que esta semana se cumplen 38 años.

"Es un orgullo, más allá de la situación particular que atravesamos, que la comunidad universitaria tenga la capacidad de seguir haciendo las cosas que hacen falta, para que la institución sigua creciendo y esté más presente en lugares donde antes no estaba", subrayó.

El rector recordó que, en los últimos cinco años, la UNR inició un proceso de expansión "que no reconoce antecedentes en toda su historia". En este sentido, la creación de la nueva facultad de Ciencias del Movimiento se suma a la puesta en marcha de cuatro escuelas de nivel medio, una secundaria virtual o propuestas en unos 80 municipios y comunas del sur provincial para el dictado de diplomaturas.

Todas estas iniciativas contaron con buenas cifras de inscriptos. "Algo que confirma que todo este trabajo vale la pena, porque cuando uno cree en el valor transformador de la educación, y tiene la posibilidad de hacer cosas para que esa posibilidad llegue a más gente, no puede desalentarse. En un contexto más favorable se puede generar un desarrollo más fuerte, pero aun en situaciones adversas hay que resolver los desafíos que se presentan", sostuvo y reconoció el "valor de toda la comunidad de la UNR que, en forma precaria, sigue empujando para que estas cosas sucedan".

Cuatro carreras para empezar

La facultad de Ciencias del Movimiento Humano comenzó a gestarse hace dos años. La última facultad que se había sumado al ámbito de la UNR fue Psicología, creada en 1987 sobre la base a la Escuela de Psicología que funcionaba en la Facultad de Humanidades y Artes.

La Asamblea Universitaria aprobó por unanimidad la creación de Ciencias del Deporte el 20 de diciembre de 2024, con el objetivo de albergar disciplinas vinculadas al cuidado y al movimiento humano. Las carreras que comenzarán a dictarse este año serán cuatro: el profesorado en educación física, las licenciaturas en Deporte y en Sistemas Integrales de Cuidados y la tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor.

Pero, en el futuro están previstas otras ofertas académicas basadas en disciplinas vinculadas al cuidado del cuerpo y la promoción de la salud.

Tal como se plantea en su creación, la nueva facultad tiene como misión alojar propuestas en educación y formación profesional de carácter interdisciplinario, basadas en una pedagogía solidaria, articulada a partir de problemas, y orientada al hacer reflexivo y crítico.