La Capital | La Ciudad | ciencias del movimiento

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

En unas horas ceirra el plazo para anotarse en el profesorado y las licenciaturas en Actividad Física y Sistemas de Cuidado

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

15 de diciembre 2025 · 13:51hs
La facultad de Ciencias del Deporte funcionará en el gimnasio de la UNR

Gentileza UNR

La facultad de Ciencias del Deporte funcionará en el gimnasio de la UNR, donde actualmente se dictan talleres y cursos de capacitación.

A unas horas de que cierre el plazo para la preinscripción, unas 1.200 personas se anotaron para empezar a cursar alguna de las cuatro carreras que se dictan en la facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado, la nueva unidad académica creada en la Universidad Nacional de Rosario.

El número de quienes ya completaron el trámite virtual para sumarse a la facultad, creada en diciembre del año pasado, se encuentra cerca de los ingresantes que ostentan otras más tradicionales como Ingeniería, Ciencia Política o Bioquímica, e incluso casi igualan a quienes empiezan a cursar el primer año de Derecho, de acuerdo al último anuario estadístico publicado por la UNR.

Hasta el lunes a la mañana, en números redondos, la licenciatura en Deportes sumaba unos 500 inscriptos, el profesorado de Educación Física tenía 350 anotados; la tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor sumaba 200 personas y otras 150 habían elegido la la licenciatura en sistemas integrales del cuidado.

Las nuevas carreras de grado _el profesorado y las licenciaturas_ tienen una duración de cuatro años, mientras que la tecnicatura será de tres años. La nueva facultad tiene su sede en el gimnasio de la UNR, en Moreno al 400, donde actualmente se dictan los cursos de capacitación de la Dirección de Educación Física. Las clases comenzarán en abril del año próximo, como en el resto de las unidades académicas de la universidad pública local.

La creación de la facultad forma parte de un proceso de diversificación de la oferta académica de la UNR, abarcando trayectos que tradicionalmente no estaban contenidos en su propuesta de estudios, priorizando aquellos relacionados con las transformaciones producidas a escala global en el campo del conocimiento y con la demanda de jóvenes y personas adultas que desean capacitarse en nuevas áreas para que puedan acceder en forma gratuita.

En ese marco, en los últimos cuatro años, se crearon las carreras de Turismo, Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria, Corretaje Inmobiliario, Inteligencia Artificial, Seguridad Ciudadana y Ciencias de Datos, entre otras alternativas.

>>Leer más: La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

Una nueva facultad, en tiempos difíciles

Para el rector de la UNR, Franco Bartolacci, la cantidad de preinscriptos que ostenta la nueva facultad, "es alentador". El funcionario recordó que "como ha pasado con todas las carreras nuevas pusimos en marcha en los últimos años, cuando abrimos la inscripción encontramos que hay mucha gente interesada".

Bartolacci destacó a la creación de una nueva facultad en el ámbito de la universidad pública como un "hecho histórico". La última unidad académica abierta en la UNR fue la facultad de Psicología, un hecho del que esta semana se cumplen 38 años.

"Es un orgullo, más allá de la situación particular que atravesamos, que la comunidad universitaria tenga la capacidad de seguir haciendo las cosas que hacen falta, para que la institución sigua creciendo y esté más presente en lugares donde antes no estaba", subrayó.

El rector recordó que, en los últimos cinco años, la UNR inició un proceso de expansión "que no reconoce antecedentes en toda su historia". En este sentido, la creación de la nueva facultad de Ciencias del Movimiento se suma a la puesta en marcha de cuatro escuelas de nivel medio, una secundaria virtual o propuestas en unos 80 municipios y comunas del sur provincial para el dictado de diplomaturas.

Todas estas iniciativas contaron con buenas cifras de inscriptos. "Algo que confirma que todo este trabajo vale la pena, porque cuando uno cree en el valor transformador de la educación, y tiene la posibilidad de hacer cosas para que esa posibilidad llegue a más gente, no puede desalentarse. En un contexto más favorable se puede generar un desarrollo más fuerte, pero aun en situaciones adversas hay que resolver los desafíos que se presentan", sostuvo y reconoció el "valor de toda la comunidad de la UNR que, en forma precaria, sigue empujando para que estas cosas sucedan".

Cuatro carreras para empezar

La facultad de Ciencias del Movimiento Humano comenzó a gestarse hace dos años. La última facultad que se había sumado al ámbito de la UNR fue Psicología, creada en 1987 sobre la base a la Escuela de Psicología que funcionaba en la Facultad de Humanidades y Artes.

La Asamblea Universitaria aprobó por unanimidad la creación de Ciencias del Deporte el 20 de diciembre de 2024, con el objetivo de albergar disciplinas vinculadas al cuidado y al movimiento humano. Las carreras que comenzarán a dictarse este año serán cuatro: el profesorado en educación física, las licenciaturas en Deporte y en Sistemas Integrales de Cuidados y la tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor.

Pero, en el futuro están previstas otras ofertas académicas basadas en disciplinas vinculadas al cuidado del cuerpo y la promoción de la salud.

Tal como se plantea en su creación, la nueva facultad tiene como misión alojar propuestas en educación y formación profesional de carácter interdisciplinario, basadas en una pedagogía solidaria, articulada a partir de problemas, y orientada al hacer reflexivo y crítico.

Noticias relacionadas
El carlito, el popular invento rosarino que se convirtió en una marca registrada de la ciudad.

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

El servicio de recolección de residuos no funcionará este lunes por el Día del Camionero y la Camionera.

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Choque en Francia y Zeballos. El Citröen colisionó con una ambulancia. Fue este lunes temprano

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

La nueva ordenanza declara a los árboles como patrimonio natural y cultural de Rosario.

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Lo último

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en diciembre

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en diciembre

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Fue detenido este sábado por la causa contra la banda que lidera el prófugo Matías Gazzani, donde aparecen sus vínculos con el hijo de Esteban Alvarado

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados
LA CIUDAD

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Ovación
Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido
Ovación

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Policiales
Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

La Ciudad
Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración
Zoom

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos
Policiales

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La pelota en campo del gobierno

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

La pelota en campo del gobierno