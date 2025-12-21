La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Podría afirmarse que, si hay jardín, hay flores. Y a Funes se la conoce como el jardín de la provincia por su abundante forestación, por lo cual el desembarco de las florerías rosarinas en esa ciudad cae de maduro. En esa línea, la histórica marca que lidera Federico Falcone, Florería González, puso un pie en Funes para fortalecer sus envíos y logística para las clientas que tienen sus casas en los barrios abiertos y en los countries.

“Lo que hicimos fue poner un pick up point con un punto de distribución que lo abastecemos dos veces por semana . De esa forma, mejoramos altamente los envíos y los costos para poder atender correctamente a los clientes”, explica Federico Falcone en diálogo con Negocios de La Capital . Para llevar adelante esta ampliación, trabaja con su partner Sol Ferreyra que es quien está a cargo de recibir todas las flores, ir a la casa de las clientas y dejar todo tal como se lo indiquen.

“Desde allí atendemos Funes y Roldan dos plazas que funcionan muy bien ”, añade y puntualiza que tienen muchas clientas de distintos barrios, uno de los que más consume es el Kentucky desde donde le piden arreglos que en general tienen mucho follaje y pueden durar hasta una semana. Incluso, pusieron sus productos en el estreno del Club House una vez que fue renovado tras el incendio que sufrió.

Ahora es la temporada alta de la venta de flores, puesto que son elegidas para regalar en las graduaciones y fiestas especiales. “La gente está regalando cada vez más, la verdad es que se había perdido un poco esa costumbre. En este momento volvió y se venden para las niñas después de los bailes en el teatro, las despedidas de año y todo lo que es corporativo”.

Las flores en el mundo deco

Por otra parte, la suba de la demanda a nivel general tiene que ver con que los arreglos florales son claves en la decoración. Se usan para destacar un espacio, darle frescura, y están siempre presentes en las revistas o portales de ese segmento. Federico cuenta que incluso muchas de sus clientas las piden para cenas especiales en sus casas. En lo que respecta a las tendencias, él explica que algunas prefieren follaje porque tiene mayor duración y se le agregan grandes hojas que las traen, por ejemplo, desde Misiones. Ese tipo de arreglo puede durar hasta un mes.

El pick up point en Funes está operativo desde hace cuatro meses. Los pedidos se realizan en la misma casa central o sino por whatsapp directamente a ese punto de distribución. Federico agrega que “estamos creciendo muy bien en esa región, cada vez se vende más”. Otro modo en el que también llegan a esa localidad es a través de acuerdos con diferentes comercios para colocar sus exhibidores. Ese modelo les funciona muy bien, de hecho, tienen 50 puestos distribuidos entre Rosario y Funes. ¿El que más vende? La Panadería sobre la Ruta 9.

Buena demanda en lo corporativo

En lo que respecta a la coyuntura económica, Federico analiza que “este año nos fue bien, pero al anterior fue duro. En general lo que nos equilibra es tener eventos corporativos, porque haces volumen”. Esa unidad la tienen muy aceitada siendo proveedores de grandes empresas en Rosario, pero también en otras provincias. “Trabajamos con un cliente importante que hace eventos en Córdoba, Corrientes y Santiago del Estero, eso nos da un impulso porque cada quince días hay una fiesta”, especifica. Ahí la diferencia del negocio es que no se cobra tan caro, pero se gana por volumen.

El segmento corporativo es clave para crecer, es por eso que ellos hacen tanto la venta minorista como mayorista. La estrategia de Falcone es tener acuerdos con los principales decoradores y organizadores de eventos de la ciudad para ser la primera opción en su segmento.

Florería González hoy se abastece de productos nacionales e importados. Los primeros son más económicos, pero deben traer flores de Colombia o Ecuador en los momentos en los que no hay producción nacional. “La importación en nuestro segmento siempre estuvo abierta, aunque sí es verdad que en algunas épocas había más trabas”, recuerda. En lo que respecta a los costos y diferencias entre los productos, detalla que un paquete de rosas nacionales tiene un costo de $25 mil, pero las importadas alcanzan los $65 mil. Con el clavel pasa algo similar, aunque la brecha es menor, el ramo de los nacionales está $15 mil y los importados 25 mil.

Una marca que es un clásico rosarino

La Florería González fue fundada por el abuelo de Federico en 1971 y fue manejada siempre por la familia. En el año 2007 él compró la totalidad de las acciones y tomó el control, aunque su papá, Rubén, sigue activo en la empresa. Federico es un apasionado de su trabajo y confiesa a Negocios que “lo que más disfruto es hablar con la gente, charlar, saber para qué o quienes son las flores. En general son siempre momentos emotivos, son aniversarios, también hay momentos difíciles porque se recuerda a alguna persona que ya no está. He hecho muchos vínculos desde la florería”.

Quienes regalan flores tienen muchos motivos. Están los que lo hacen para resolver un enojo: “Acá hacemos todo, incluso los chicos muchas veces les escriben la tarjeta con las disculpas”. También están quienes eligen mandar flores de forma anónima y Federico cuenta que en esos casos el o la agasajada llama al local para que le revelen el nombre. “Jamás lo decimos. Siempre les explicamos que en algún momento se enterarán por el propio cliente”, asegura.