Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newell's y Central

Quienes asistan al Coloso Marcelo Bielsa o se junten a mirarlo con amigos y familia deberán tener en cuenta el pronóstico meteorológico para este domingo

28 de febrero 2026 · 19:27hs
El clásico entre Newell's y Central se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa.

El clásico entre Newell's y Central se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa.

El partido que paraliza a Rosario ya tiene fecha, hora, lugar y, también, pronóstico meteorológico. Ya sean los hinchas de Newell's que vayan a Coloso Marcelo Bielsa o los de Central que se junten a ver el encuentro con amigos y familia, deberán tener en cuenta cómo estará el tiempo en la ciudad este domingo.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo ideal para ir a la cancha o para hacer un asado y esperar el inicio del encuentro. La temperatura mínima será de 20º, mientras que la máxima trepará hasta los 32º.

El día comenzará algo nublado a la mañana, con una temperatura que rondará los 22º. Hacia la tarde, las condiciones serán por demás de agradables: los termómetros llegarán a los 32º y el cielo estará completamente despejado.

A qué hora juegan Newell's vs. Central

Newell's recibirá a Rosario Central en el estadio Marcelo Bielsa por la 8ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El clásico rosarino entre Newell's y Central será este domingo 1º de marzo, desde las 17, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Central

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

