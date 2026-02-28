Temor en el centro de la ciudad tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río Un departamento ardió en la tarde de este sábado y, afortunadamente, se pudieron evacuar a los vecinos 28 de febrero 2026 · 18:14hs

Los bomberos voluntarios pudieron sofocar rápidamente el incendio.

La tarde de este sábado en Rosario se vio alterada por un incendio de consideración en el décimo piso de un edificio frente al río Paraná. Si bien se registraron importantes daños materiales, no hubo que lamentar otro tipo de pérdidas y los bomberos voluntarios pudieron evacuar a los vecinos.

Las primeras informaciones indican que, apenas pasado el mediodía de este sábado, los bomberos voluntarios de Rosario acudieron al incendio del décimo piso de un edificio ubicado en Mitre al 200, en el centro de la ciudad. Una vez allí, se aprestaron a subir hasta el décimo piso, donde se registró un incendio de consideración en uno de los departamentos.

La situación provocó temor y confusión entre vecinos y personas que paseaban por el Parque de España, ubicado a escasos metros del edificio.

Incendio sofocado Los bomberos pudieron sofocar las llamas y evacuar a los vecinos sin mayores inconvenientes, aunque los daños materiales registrados por los mismos efectivos dieron cuenta de pérdidas considerables en el inmueble.

WhatsApp Video 2026-02-28 at 17.55.03 En una de las imágenes, se ve un baño que fue completamente tomado por las llamas y otros espacios del departamento afectado que también sufrieron el avance del fuego, que fue rápidamente controlado por los bomberos. WhatsApp Image 2026-02-28 at 17.55.05 Resta conocer las pericias para determinar el origen de los incendios.