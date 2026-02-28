Central suma experiencia para el clásico: concentra Marco Ruben y algunos referentes más

Jorge Almirón va por todo y además de poner en cancha lo mejor que tiene conformó un banco de suplentes canalla con futbolistas de una larga trayectoria

Marco Ruben está de regreso en su Central querido. A los 39 años cumplirá el sueño de volver a jugar junto a Di María.

Central tira toda la carne al asador y va con le mejor que tiene a jugar el clásico como visitante. El entrenador Jorge Almirón podrá en la cancha el equipo “ideal” , pero no sólo eso, sino que también lleva todo al banco.

Toda la experiencia que tiene Almirón a su disposición estará presente en el Parque. Es que hay tres futbolistas que se metieron en la lista de concentrados y de no mediar imprevistos serán alternativas durante el partido.

Todas son importantes y hacen algo de ruido, aunque está claro que el caso más significativo es ni más ni menos que el de Marco Ruben , el goleador histórico que a los 39 años se sumó hace apenas una semana , en lo que fue su segundo regreso. Además del centrodelantero, los otros dos futbolistas que recupera Almirón son Carlos Quintana y Facundo Mallo .

En condiciones normales, a Ruben le hubiera llevado más tiempo el reacondicionamiento físico, pero lo que se juega es nada menos que un clásico y el cuerpo técnico está convencido de que su sola presencia ya es importante.

>>Leer más: Central: cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué posibilidades hay de que lo convoque para el clásico

Marco2MB El último grito de Marco Ruben en Central fue ante Lanús, en su anterior regreso. Su sueño es hacerlo nuevamente en un clásico. Marcelo Bustamante / La Capital

Más allá de eso, trascendió que Almirón y su equipo de trabajo se sorprendieron no sólo en la forma física en la que llegó, sino en el trabajo diario. Lo ven muy metido, enchufado y, por supuesto, con muchas ganas.

El trámite del partido será clave para saber si Almirón debe recurrir al histórico goleador canalla, pero el solo hecho de que ocupe un lugar en el banco de suplentes ya es un condimento especial en un partido tan importante.

>>Leer más: Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Quintana está de regreso

La otra gran noticia para Almirón y también para los hinchas es el regreso a las canchas de Carlos Quintana después de la fractura de tobillo que sufrió en cancha de Gimnasia, en el segundo semestre de 2025.

Quintana siempre estuvo convencido de que iba a volver a jugar y en el medio extendió el contrato con el Canalla. Fue un largo proceso de recuperación, pero hace ya algunos días que viene haciendo fútbol en los entrenamientos.

QuintanaCML Carlos Quintana se transformó en un referente de Central. Regresa tras varios meses de ausencia por una fractura de tobillo. Celina Mutti Lovera / La Capital

Almirón tomó nota de eso, sabe lo que representa hoy Quintana en el mundo Central y no dudó en convocarlo para el clásico. Se espera que también sea una de las 12 alternativas que el DT tendrá a mano durante el partido.

También Mallo

Y si de experiencia se trata, Facundo Mallo no se queda atrás. El uruguayo es otro de los 25 futbolistas (dos quedarán afuera del banco) que Almirón convocó después de haberse recuperado de la lesión que sufrió en el partido contra Aldosivi.

Recién se reincorpora al equipo y obviamente no está a pleno respecto al ritmo de competencia, pero es otro de los grandes referentes del plantel que estará ahí, como alternativa.

Mallo Facundo Mallo sabe lo que es jugar un clásico y también convertir. El uruguayo jugó su último partido ante Aldosivi.

Así, para un partido de alta tensión, Almirón le da una importancia suprema a la experiencia. Son tres futbolistas a los que les falta ritmo, pero a los que les sobra justamente experiencia.

Los concentrados en Central

Los 25 jugadores que citó Almirón para el clásico son: Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Gastón Ávila, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Giovanni Cantizano, Santiago Segovia, Julián Fernández, Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo, Alejo Veliz y Marco Ruben.