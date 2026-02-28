La Capital | Ovación | Argentino

Argentino volvió a mostrar un gran juego y a dejar puntos en el camino: empate en Ensenada

El equipo de Previtti tuvo todo para ganarle a Cambaceres en Ensenada y obtener la primera victoria, pero cometió errores y solo empató: 2 a 2.

28 de febrero 2026 · 16:37hs
El cabezazo de Facundo Aronna ya está en la red y es el empate de Argentino ante Cambaceres. Después llegaría el segundo albo pero se lo igualaron en el complemento.

El cabezazo de Facundo Aronna ya está en la red y es el empate de Argentino ante Cambaceres. Después llegaría el segundo albo pero se lo igualaron en el complemento.
Los once de Argentino que juegan ante Cambaceres en Ensenada. En vivo por La Capital.

CAA

Los once de Argentino que juegan ante Cambaceres en Ensenada. En vivo por La Capital.

Argentino volvió a mostrar un buen juego pero dos errores del arquero Franco Puppo, sobre todo el último, lo condenaron al empate en Ensenada. No fue un mal punto pero hizo casi todo para obtener los tres. Empató 2 a 2 con Cambaceres y tiene todo para crecer.

Cambaceres lo empezó ganando con un gol polémico, ya que Puppo tenía la pelota en las manos y se la empujaron al gol, pero en el complemento, tras atajar un penal falló en el córner posterior y se lo empataron. Facundo Aronna y Wilfrán Orejuela habían dado vuelta la historia para Argentino.

Jugada a jugada de Cambaceres ante Argentino

92' Rebote providencial en Cabrera cuando se venía el tercero de Cambaceres.

76' GOL DE CAMBACERES. Del córner cerrado, falló el arquero de Argentino y Contana la empujó al gol.

75' PENAL ATAJADO DE PUPPO. Clara mano penal de Báez tras gigantesca jugada de Schmidt y Puppo se la sacó arriba del travesaño a Fernández Gerzel, quien la intentó picar y se la hizo muy fácil.

64' Remate en el travesaño de Carlos Raga, entrando al área por derecha.

45' GOL DE ARGENTINO. Mientras la defensa local se preocupó en anular a Aronna, empujándolo dentro del área, la tomó Orejuela y definió de frente a Calvo.

39' Gran combinación de Andrada con Orejuela y tremendo remate que sacó Calvo al córner.

27' Gran contra salaíta que encabezó Aronna, pase profundo para Orejuela, enganchó para la zurda y la tiró arriba del travesaño.

23' Tuvo el segundo Argentino. Gran jugada individual de Raga por izquierda, pase atrás y muy buen remate con el pie abierto de Correa, que se estrelló en el palo izquierdo.

14' GOL DE ARGENTINO. Gran córner de Dago Sánchez desde la izquierda y mejor cabezazo de Facundo Aronna para el 1 a 1.

10' Casi el segundo de Camba. Gran acción individual de Javier Sequeyra pero remató alto de frente a Puppo.

9' GOL DE CAMBACERES. Del córner desde la derecha llegó el centro, la pelota quedó en el área y le pegaron débil. Pareció retenerla Puppo, pero Trentín se la sacó y convirtió. El árbitro parecía que cobraba falta, pero señaló la mitad de la cancha

8' Gran maniobra individual de Schmidt para sacarse la marca por izquierda y gran remate abajo que sacó Puppo.

6' Del primer córner del partido, buen centro de Dago Sánchez, rechazo fuera del área de Coronel y Julián Andrada la acomodó para disparar un buen remate cruzado que sacó Calvo.

Para el partido de esta tarde, el DT salaíto José Previtti realizó una modificación. Salió Milton Espíndola e ingresó Wilfrán Orejuela.

La síntesis del Rojo y el Sala

Cambaceres 2: Santiago Calvo; Matías Domínguez (ET Alessandro Duarte), Juan Cruz Frojan, Juan Ignacio Trentín y Facundo Odello; Javier Sequeyra (ET Román Zárate), Esteban Coronel (67' Tomás Ledesma), Rodolfo Fernández Gerzel y Alan Meschini (59' Patricio Contana); Valentino Toniolo y Bryan Schmidt. DT: Hernán Ortiz.

Argentino 2: Franco Puppo; Manuel Báez (78' Joaquín Cejas), Luciano Cáceres, Bruno Cabrera y Juan Ignacio Braña; Carlos Raga, Manuel Correa, Julián Andrada y Wilfrán Orejuela (84' Ignacio Valles); Dago Sánchez (69' Lautaro Pino) y Facundo Aronna (84' Rodrigo González). DT: José Previtti. Suplentes: Francisco Oliveras, Diego Albornoz, René González, Juan Cisneros y Milton Espíndola.

Goles: 9' Trentín (DC); 14' Aronna (A); 45' (Orejuela) y 76' Contana (DC)

Estadio: 12 de Octubre

Arbitro: Iván Castelu Coca

>>Leer más: Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino

En vivo, en Ensenada

Embed - #PRIMERA C | D. CAMBACERES - ARGENTINO (R) | FECHA 2

Noticias relacionadas
Clarísima de Argentino al final del primer tiempo, pero Facundo Aronna la tiró arriba del travesaño.

Argentino hizo todo bien menos el gol y un error que lo terminó arruinando el debut

Los salaítos, concentrados para jugar este sábado en el José Olaeta para ir por Juventud Unida. Argentino renueva la ilusión.

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Marco Ruben está de regreso en su Central querido. A los 39 años cumplirá el sueño de volver a jugar junto a Di María.

Central suma experiencia para el clásico: concentra Marco Ruben y algunos referentes más

Jorge Almirón le da indicaciones a Campaz en medio del regreso de Campaz al primer equipo de Central.

Central: los jugadores que recuperó Central en la previa del clásico y que ofrecen un plus

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Lo último

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newells en el clásico

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newell's en el clásico

Central suma experiencia para el clásico: concentra Marco Ruben y algunos referentes más

Central suma experiencia para el clásico: concentra Marco Ruben y algunos referentes más

Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newells y Central

Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newell's y Central

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

Profesores de las facultades de Psicología y de Ciencia Política y Relaciones Internacionales publicaron una carta exigiendo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario
Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino
Aguas Santafesinas aplica una suba de tarifa del 14% promedio y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas Santafesinas aplica una suba de tarifa del 14% promedio y entra en vigencia el nuevo esquema

Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newells y Central
La ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newell's y Central

Entonado políticamente, Milei abre este domingo las sesiones ordinarias del Congreso
politica

Entonado políticamente, Milei abre este domingo las sesiones ordinarias del Congreso

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Ovación
Central: los jugadores que recuperó Central en la previa del clásico y que ofrecen un plus

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los jugadores que recuperó Central en la previa del clásico y que ofrecen un plus

Central: los jugadores que recuperó Central en la previa del clásico y que ofrecen un plus

Central: los jugadores que recuperó Central en la previa del clásico y que ofrecen un plus

Lejos de la generación dorada y ya sin Banega, Newells juega su primer clásico sin referentes

Lejos de la generación dorada y ya sin Banega, Newell's juega su primer clásico sin referentes

Argentino volvió a mostrar un gran juego y a dejar puntos en el camino: empate en Ensenada

Argentino volvió a mostrar un gran juego y a dejar puntos en el camino: empate en Ensenada

Policiales
Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

La Ciudad
Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newells y Central
La ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newell's y Central

Aguas Santafesinas aplica una suba de tarifa del 14% promedio y entra en vigencia el nuevo esquema

Aguas Santafesinas aplica una suba de tarifa del 14% promedio y entra en vigencia el nuevo esquema

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Rugby: Ignacio Gandini: Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix
Zoom

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Ovación

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar
OVACIÓN

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027
Política

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
Política

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía
Economía

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC
LA CIUDAD

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
La Ciudad

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos
LA REGION

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre
La Ciudad

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez