Argentino volvió a mostrar un gran juego y a dejar puntos en el camino: empate en Ensenada

El equipo de Previtti tuvo todo para ganarle a Cambaceres en Ensenada y obtener la primera victoria, pero cometió errores y solo empató: 2 a 2.

Los once de Argentino que juegan ante Cambaceres en Ensenada. En vivo por La Capital.

El cabezazo de Facundo Aronna ya está en la red y es el empate de Argentino ante Cambaceres. Después llegaría el segundo albo pero se lo igualaron en el complemento.

Argentino volvió a mostrar un buen juego pero dos errores del arquero Franco Puppo, sobre todo el último, lo condenaron al empate en Ensenada . No fue un mal punto pero hizo casi todo para obtener los tres. Empató 2 a 2 con Cambaceres y tiene todo para crecer.

Cambaceres lo empezó ganando con un gol polémico, ya que Puppo tenía la pelota en las manos y se la empujaron al gol, pero en el complemento, tras atajar un penal falló en el córner posterior y se lo empataron. Facundo Aronna y Wilfrán Orejuela habían dado vuelta la historia para Argentino.

92' Rebote providencial en Cabrera cuando se venía el tercero de Cambaceres.

76' GOL DE CAMBACERES. Del córner cerrado, falló el arquero de Argentino y Contana la empujó al gol.

75' PENAL ATAJADO DE PUPPO. Clara mano penal de Báez tras gigantesca jugada de Schmidt y Puppo se la sacó arriba del travesaño a Fernández Gerzel, quien la intentó picar y se la hizo muy fácil.

64' Remate en el travesaño de Carlos Raga, entrando al área por derecha.

45' GOL DE ARGENTINO. Mientras la defensa local se preocupó en anular a Aronna, empujándolo dentro del área, la tomó Orejuela y definió de frente a Calvo.

39' Gran combinación de Andrada con Orejuela y tremendo remate que sacó Calvo al córner.

27' Gran contra salaíta que encabezó Aronna, pase profundo para Orejuela, enganchó para la zurda y la tiró arriba del travesaño.

23' Tuvo el segundo Argentino. Gran jugada individual de Raga por izquierda, pase atrás y muy buen remate con el pie abierto de Correa, que se estrelló en el palo izquierdo.

14' GOL DE ARGENTINO. Gran córner de Dago Sánchez desde la izquierda y mejor cabezazo de Facundo Aronna para el 1 a 1.

10' Casi el segundo de Camba. Gran acción individual de Javier Sequeyra pero remató alto de frente a Puppo.

9' GOL DE CAMBACERES. Del córner desde la derecha llegó el centro, la pelota quedó en el área y le pegaron débil. Pareció retenerla Puppo, pero Trentín se la sacó y convirtió. El árbitro parecía que cobraba falta, pero señaló la mitad de la cancha

8' Gran maniobra individual de Schmidt para sacarse la marca por izquierda y gran remate abajo que sacó Puppo.

6' Del primer córner del partido, buen centro de Dago Sánchez, rechazo fuera del área de Coronel y Julián Andrada la acomodó para disparar un buen remate cruzado que sacó Calvo.

Para el partido de esta tarde, el DT salaíto José Previtti realizó una modificación. Salió Milton Espíndola e ingresó Wilfrán Orejuela.

La síntesis del Rojo y el Sala

Cambaceres 2: Santiago Calvo; Matías Domínguez (ET Alessandro Duarte), Juan Cruz Frojan, Juan Ignacio Trentín y Facundo Odello; Javier Sequeyra (ET Román Zárate), Esteban Coronel (67' Tomás Ledesma), Rodolfo Fernández Gerzel y Alan Meschini (59' Patricio Contana); Valentino Toniolo y Bryan Schmidt. DT: Hernán Ortiz.

Argentino 2: Franco Puppo; Manuel Báez (78' Joaquín Cejas), Luciano Cáceres, Bruno Cabrera y Juan Ignacio Braña; Carlos Raga, Manuel Correa, Julián Andrada y Wilfrán Orejuela (84' Ignacio Valles); Dago Sánchez (69' Lautaro Pino) y Facundo Aronna (84' Rodrigo González). DT: José Previtti. Suplentes: Francisco Oliveras, Diego Albornoz, René González, Juan Cisneros y Milton Espíndola.

Goles: 9' Trentín (DC); 14' Aronna (A); 45' (Orejuela) y 76' Contana (DC)

Estadio: 12 de Octubre

Arbitro: Iván Castelu Coca

En vivo, en Ensenada