Newell's: Cóccaro no estará ni en el banco de relevos en el clásico

En Newell's siguen los problemas, el Zorro no se recuperó de la lesión y no fue concentrado de cara al partido de mañana ante Central en el Coloso

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

28 de febrero 2026 · 20:27hs
Cóccaro no podrá ser opción en ataque para Newells en el clásico de mañana. 

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Cóccaro no podrá ser opción en ataque para Newell's en el clásico de mañana.  

En la lista de concentrados que informó Newell's , sobresalen la ausencia del delantero Matías Cóccaro, que se recupera de una lesión y no puede estar a disposición del cuerpo técnico para el clásico. Y también vale destacar que el arquero Josué Reinatti y el marcador de punta izquierdo Martin Luciano, integran la nómina de citados por Frank Kudelka.

De esa manera, el cuerpo técnico realizó pocos retoques y sólo determinó dos cambios en relación a la lista de llamados en relación al compromiso anterior. Reinatti por Arias y el Flecha por Sotelo.

Leer más: Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newell's y Central eligen su propia aventura

Vale recordar que Cóccaro sufrió un edema óseo que provocó un aumento del tono muscular del sóleo, que funciona como estabilizador de la tibia. Eso le generó contracciones continuas del músculo y a pesar de que siguieron su evolución hasta el último momento, no podrá actuar en el clásico.

Leer más: Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newell's y Central

En Newell's concentraron a 23 jugadores

Frank decidió para esta ocasión concentrar a 23 jugadores. Los arqueros Barlasina y Josué Reinatti. Los defensores Méndez, Salcedo, Salomón, Goitea, Risso Patrón, Cabrera, Luciano y Russo. Los volantes Regiardo, Acuña, Gómez Mattar, Rodrigo Herrera y Esponda. Y los delanteros Orozco, Hoyos, García, Guch, Luciano Herrera, Núñez, Scarpeccio, y Ramírez.

Leer más: Lejos de la generación dorada y ya sin Banega, Newell's juega su primer clásico sin referentes

