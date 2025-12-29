Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico sostuvieron que Rosario consolida su recuperación comercial con la segunda marca más baja de vacancia desde 2020

En el Palacio de los Leones creen que este número refleja "una recuperación del comercio, la inversión y la actividad económica local".

La Municipalidad de Rosario destacó que la ciudad cierra 2025 con algunos indicadores positivos en su entramado comercial y productivo: casi el 90% de los locales están en funcionamiento . Creen que este número refleja "una recuperación del comercio , la inversión y la actividad económica local" .

Según el 11º relevamiento de ocupación y vacancia de locales comerciales , realizado de manera conjunta por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) , el 89,3% de los locales comerciales de la ciudad se encuentran ocupados , mientras que el 10,7% permanece vacío .

Esto implica una mejora respecto de junio de este año , cuando el indicador se ubicaba en 11,4% , y también respecto a diciembre de 2024 , cuando la vacancia era del 11% .

Centro y periferia

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo del municipio destacaron que estos indicadores, que representan la segunda mejor marca desde que se realiza la medición (comenzó en diciembre de 2020), se inscriben en un año de "fuerte acompañamiento al comercio local, con políticas públicas orientadas a sostener el consumo, a revitalizar los corredores urbanos y fortalecer el entramado productivo".

El estudio, realizado entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 y que tiene una periodicidad semestral, relevó 9.700 locales comerciales en Rosario. Del total, el 77% se localiza en el Área Central, el 16,6% en los Centros Comerciales a Cielo Abierto y el 6,4% restante en los shoppings.

Los Centros Comerciales presentan una tasa de ocupación del 90,7%, mientras que los shoppings alcanzan el 93,4%. El Área Central concentra la mayor cantidad de locales y registra una vacancia del 11,3%, asociada a procesos de reconversión y cambios en las dinámicas comerciales.

>> Leer más: Locales comerciales en Rosario: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor que el centro

Acción estatal

En este marco, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, recordó que durante 2025 el municipio impulsó más de 10 ediciones de Noche en mi Barrio y Noche de las Peatonales, iniciativas que promovieron el comercio de cercanía, extendieron los horarios de atención, dinamizaron las ventas y recuperaron el uso del espacio público como punto de encuentro entre vecinos, comerciantes y emprendedores.

A esto, agregó, se sumaron acciones como Vidrieras a la Calle, programas de Transformación Digital, Primeros Exportadores, Rosario Outlet - Marcas Locales y capacitaciones orientadas a mejorar la competitividad del sector comercial.

“El dato de que nueve de cada diez locales estén activos refleja no solo el esfuerzo del sector privado, sino también el impacto de una política pública constante, cercana y planificada. Rosario está de pie gracias al trabajo conjunto de comerciantes, emprendedores y el Estado local”, fijó Lopérgolo.

Con estos resultados, el secretario aseguró que Rosario cierra 2025 "con un entramado comercial activo y en crecimiento, reafirmando el valor de las políticas de cercanía y del trabajo articulado entre el sector público, los comerciantes y las instituciones de la ciudad".