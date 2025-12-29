La Capital | La Ciudad | comercio

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico sostuvieron que Rosario consolida su recuperación comercial con la segunda marca más baja de vacancia desde 2020

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

29 de diciembre 2025 · 06:30hs
En el Palacio de los Leones creen que este número refleja una recuperación del comercio

En el Palacio de los Leones creen que este número refleja "una recuperación del comercio, la inversión y la actividad económica local".

La Municipalidad de Rosario destacó que la ciudad cierra 2025 con algunos indicadores positivos en su entramado comercial y productivo: casi el 90% de los locales están en funcionamiento. Creen que este número refleja "una recuperación del comercio, la inversión y la actividad económica local".

Según el 11º relevamiento de ocupación y vacancia de locales comerciales, realizado de manera conjunta por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), el 89,3% de los locales comerciales de la ciudad se encuentran ocupados, mientras que el 10,7% permanece vacío.

Esto implica una mejora respecto de junio de este año, cuando el indicador se ubicaba en 11,4%, y también respecto a diciembre de 2024, cuando la vacancia era del 11%.

>> Leer más: Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Centro y periferia

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo del municipio destacaron que estos indicadores, que representan la segunda mejor marca desde que se realiza la medición (comenzó en diciembre de 2020), se inscriben en un año de "fuerte acompañamiento al comercio local, con políticas públicas orientadas a sostener el consumo, a revitalizar los corredores urbanos y fortalecer el entramado productivo".

El estudio, realizado entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 y que tiene una periodicidad semestral, relevó 9.700 locales comerciales en Rosario. Del total, el 77% se localiza en el Área Central, el 16,6% en los Centros Comerciales a Cielo Abierto y el 6,4% restante en los shoppings.

Los Centros Comerciales presentan una tasa de ocupación del 90,7%, mientras que los shoppings alcanzan el 93,4%. El Área Central concentra la mayor cantidad de locales y registra una vacancia del 11,3%, asociada a procesos de reconversión y cambios en las dinámicas comerciales.

>> Leer más: Locales comerciales en Rosario: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor que el centro

Acción estatal

En este marco, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, recordó que durante 2025 el municipio impulsó más de 10 ediciones de Noche en mi Barrio y Noche de las Peatonales, iniciativas que promovieron el comercio de cercanía, extendieron los horarios de atención, dinamizaron las ventas y recuperaron el uso del espacio público como punto de encuentro entre vecinos, comerciantes y emprendedores.

A esto, agregó, se sumaron acciones como Vidrieras a la Calle, programas de Transformación Digital, Primeros Exportadores, Rosario Outlet - Marcas Locales y capacitaciones orientadas a mejorar la competitividad del sector comercial.

El dato de que nueve de cada diez locales estén activos refleja no solo el esfuerzo del sector privado, sino también el impacto de una política pública constante, cercana y planificada. Rosario está de pie gracias al trabajo conjunto de comerciantes, emprendedores y el Estado local, fijó Lopérgolo.

Con estos resultados, el secretario aseguró que Rosario cierra 2025 "con un entramado comercial activo y en crecimiento, reafirmando el valor de las políticas de cercanía y del trabajo articulado entre el sector público, los comerciantes y las instituciones de la ciudad".

Noticias relacionadas
La pirotecnia fue hallada durante un operativo en Teniente Agneta al 4200.

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Accidente en las vías en zona sur. Este lunes a la madrugada un tren arrolló a una mujer

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

Incertidumbre generalizada. Aumentan los casos de ansiedad extrema. 

Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Ver comentarios

Las más leídas

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Lo último

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

La violenta colisión se produjo este lunes en Estado de Israel y España. Bomberos Zapadores tuvieron que cortar y plegar el techo del vehículo para sacar al herido

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Ovación
Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme"

Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme

"Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme"

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de un conocido: Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de un conocido: Gastón Ávila

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción