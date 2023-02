Clase pública en Enfermería para reclamar más presupuesto

“Necesitamos ser prioridad para el rector (Franco Bartolacci)”, dicen en el Centro de Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Este miércoles organizaron una clase pública para pedir más presupuesto para la carrera , una de las que más ha crecido, y en defensa de la educación pública. No es la primera actividad que realizan y, anticipan, no será la última.

"Los alumnos se prenden para reclamar y también para estudiar. Es una buena forma de visibilizar los problemas, no solo para quienes les reclamamos, sino también para la comunidad en general que pueda pasar y quedarse en la clase", explicó.

El Centro de Estudiantes de la facultad suele organizar clases públicas y también hace la famosa “ñoquiada” en la puerta del edificio para “pelear que se democratice el presupuesto y se utilice para los estudiantes”, sostuvo Perez Obeid.

Además, pidió mayor inversión edilicia. “El edificio de la Escuela de Enfermería se construyó hace más de diez años y no se hicieron aulas nuevas. Es una de las carreras que más incrementó su matrícula y debería ser una prioridad”, aseguró.

En la misma línea, mencionó que todas las aulas cuentan con ventiladores, pero no con aparatos de aire acondicionado. “Tiene que haber aires en los dos pisos donde más se cursa. Están los ventiladores, pero siendo tantos estudiantes el calor se hace insoportable. La infraestructura se tiene que adaptar a nuestras necesidades para mejorar las condiciones de cursada”, agregó.

También piden por la construcción de un centro de cuidado infantil para que puedan asistir los hijos de los estudiantes y garantizarles la posibilidad de seguir adelante con la carrera. “En Enfermería hay muchas mujeres estudiantes que son madres y muchas veces no pueden venir a cursar porque no tienen con quien dejar a sus hijos. Esto hace que dejen la carrera, se atrasen o no puedan cumplir su sueño”, dijo la consejera directiva y recordó que pagar una guardería o una niñera no es una opción para todos.

La ampliación de las becas fue otro de los grandes reclamos de la jornada. Con la pérdida de poder adquisitivo y la inflación sin freno, consideran que debería ser una prioridad incrementar los montos y beneficiarios de las mismas. "Venir a la facultad implica un gasto de transporte. Alquilar es cada vez más difícil y varo. Vas al supermercado y gastás una fortuna. Ni hablar de comprar los materiales de estudio", enumeró. Además, recordó que "en Enfermería necesitan muchas cosas para las prácticas que también salen caras".

En ese sentido, subrayó que las becas ayudan con estas cuestiones y permite que los estudiantes puedan seguir estudiando y esforzándose. Según el último boletín estadístico de la UNR, la Facultad de Ciencias Médicas tiene 19.519, de los cuales 4.936 trabajan a la par de la cursada.

El abanico de reclamos de los alumnos de Ciencias Médicas es amplio. El Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas denuncia que la facultad “está abandonada por el rectorado” y reclaman más inversión. La clase pública de este martes fue la primera acción del año y advierten que no será la única.